Липецкий театр имени Л.Н. Толстого все же провёл акцию «Ступени Победы»

Правда, по понятным причинам в патриотическое мероприятие пришлось вносить коррективы.

Несмотря на мировую пандемию, в Липецкой государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого все же сумели организовать проект «Ступени Победы».

Правда, патриотическую акцию все же пришлось переформатировать.

Как рассказала GOROD48 заведующая литературной частью театра Любовь Колесникова, изначально проект планировался в формате Open Air: на ступеньках лестницы, ведущей к театру должны были расположиться отдельные зоны, каждая из которых рассказывала бы о событиях времен Великой Отечественной войны в нашем регионе – бои в Тербунском районе, штурм высоты Огурец (Воловский район), бои за Елец и т.д.

Но карантин и самоизоляция внесли свои коррективы. Патриотическую акцию артисты провели в режиме on-line, записав ролики и выложив их в группах театра в социальных сетях. Актёры выступили в амплуа военных документалистов, рассказав о подвигах земляков. Например – про жителя села Афанасьево Елецкого района Василия Вобликова, который повторил подвиг Ивана Сусанина – завёл группу гитлеровцев на верную смерть и сам при этом погиб.



Чтобы подчеркнуть единение со зрителями, все ролики записаны на фоне пустого зала театра, который заполнится теперь уже только после окончания мирового бедствия-2020. Но даже в такие дни актёры не могли не почтить память героев, добывших Великую Победу 75 лет назад.



Отдельными темами проходят рубрики «Фронтовые письма», «Опалённое детство» и т.д.