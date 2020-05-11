Происшествия

сегодня, 16:44

В многоквартирном доме вспыхнул мусоропровод (ФОТО)

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#Пожар #огонь #МЧС
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В многоквартирном доме вспыхнул мусоропровод (ФОТО)

Сегодня, 11 мая в доме №108 на проспекте Победы в Липецке загорелся мусоропровод.

Как сообщают очевидцы, сильный дым почуяли жильцы дома. Кто-то вызвал пожарных. К моменту приезда двух отделений МЧС и автолестницы жильцы успели затушить огонь самостоятельно.

Предположительно, причиной возгорания мог стать брошенный в мусоропровод окурок.

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6 1136
#Пожар #огонь #МЧС
1

Комментарии (6)

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А у нас лет 10 как заварен.

12 минут назад
У них ещё и мусоропровод функционирует? Заварить его, чтоб люди хот выкидывая мусор смогли гулять.
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Срочно

49 минут назад
Убрать весь автохлам от подьезов
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Игорь

56 минут назад
Мусоропровод заварить, Перри прав.
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Мой комментарий

сегодня, 17:06
Путин виноват!
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Мой комментарий

сегодня, 17:06
Путин виноват!
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Animal planet.

сегодня, 16:50
Нужно заварить мусоропровод.
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