Происшествия
сегодня, 16:44
В многоквартирном доме вспыхнул мусоропровод (ФОТО)
Сегодня, 11 мая в доме №108 на проспекте Победы в Липецке загорелся мусоропровод.
Как сообщают очевидцы, сильный дым почуяли жильцы дома. Кто-то вызвал пожарных. К моменту приезда двух отделений МЧС и автолестницы жильцы успели затушить огонь самостоятельно.
Предположительно, причиной возгорания мог стать брошенный в мусоропровод окурок.
А у нас лет 10 как заварен.
Срочно
Игорь
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