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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 7 мая
Культовый российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов даст сольный концерт. Техновечеринка от промогруппы Monastero зарядит драйвом. Универсальный музей искусства – первый онлайн-музей, посетить его можно абсолютно бесплатно, а некоторые из его выставок никогда не смогли бы появиться в обычном музее.
Вена и музыка, Вена и поэзия, Вена и театр: «Каприччио» Рихарда Штрауса, написанное во время Второй мировой войны, кажется попыткой создать башню из слоновой кости, где искусство может укрыться от бурь и думать только о самом себе. Виньеточно-красивый спектакль Джона Кокса вполне соответствует подобной самодостаточной идее, а кинотрансляция с крупными планами дает возможность полюбоваться изысканными костюмами. Метрополитан Опера откроет доступ к спектаклю с 02:30 8 мая до 01:30 9 мая.
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в 11:00 приглашает посмотреть прямой эфир с репетиции домашних коз. Зрители узнают многое из жизни этих животных. Дрессировщица – заслуженная артистка РФ Ирина Левицкая.
С чего начинается история русского авангарда? В прямом эфире в 13:00 историк искусства Мария Мороз расскажет о ранних символистских работах Малевича, художественном становлении Кандинского и о творчестве Юрия Анненкова. В нём сочетаются авангардные кубофутуристические приёмы и символические образы.
Прямая трансляция экскурсии по Европейскому Музею Ганзы в Любеке начнется в 16:00. В музее собраны уникальные экспонаты, иллюстрирующие историю мощнейшего в Средневековье торгового Ганзейского союза, который просуществовал около четырех столетий. С помощью этих экспонатов и мультимедийных решений вы перенесетесь в Средние века и сможете узнать с какой целью купцы из Любека направлялись в далекий Новгород? Как далеко простиралась торговая сеть Ганзы и каково это было быть ганзейским купцом? Экскурсия пройдет на русском языке.
Виртуальный фестиваль Defected Virtual Festival 5.0 проводит восьмичасовой марафон хаус-музыки от знаковых диджеев со всего света. Старт в 16:00.
Пермский «Театр-Театр» в 17:00 покажет «Лирическую хронику боевых действий расчета гвардейского миномета ПМ-38» по повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Спектакль выпустили к 60-летию Победы, на сцене он уже не идет. Это необычный и очень трогательный спектакль про индивидуальное измерение войны, пропитанный щемящей поэзией Булата Окуджавы и наполненный светлой грустью по всем погибшим. Это история целого поколения мальчишек и девчонок, рвущихся во что бы то ни стало защищать свою Родину от врага. На войне началась самостоятельная жизнь этих ребят. Там они узнали, что такое дружба и первая большая любовь.
Музей-заповедник «Царское Село» в 18:00 проведёт онлайн-лекцию «Помнить. Нельзя забыть. Дворцы и парки города Пушкина в 1941 – 1946 годах». Заместитель директора по научной работе Ираида Ботт расскажет о том, как сотрудники музея в неимоверно тяжёлых условиях сумели эвакуировать и сохранить в тылу предметы из музейной коллекции, а после освобождения пригородов Ленинграда по крупицам собрать уцелевшие фрагменты и подготовить научную базу для воссоздания разрушенных дворцов. О том, как в музей возвращаются вещи, похищенные во время оккупации.
Театр имени Пушкина представит необычный спектакль без слов по повести Чингиза Айтматова – «Материнское поле». Это пластическая история, где артисты передают свои эмоции и чувства, используя возможности своего тела. Движение, жест и танец создают своего рода обрядовое действо, рожденное этой историей. Мать, Отец, Дети, Земля, Семья и... Война. Начало спектакля в 18:00.
Международный фестиваль Генделя, который проходит в Геттингене, отмечает 100-летний юбилей. К этому событию канал NDR Cultur открыл доступ к десяти оперным постановкам на музыку композитора, выпущенным с 2009 по 2019 год. Посмотреть их можно до 30 сентября 2020 года.
Театр юного зрителя имени Брянцева в 19:00 покажет постановку «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева. Ключевой здесь сделали тему любви.
Малый драматический театр в 19:00 завершает показ спектакля по роману Достоевского «Бесы» - зрителей ждет третья часть «Бесы. Третий вечер».
Ленком представит в 19:00 спектакль «Сны господина де Мольера» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Спектакль назвали «Снами», потому что наша действительность иногда и впрямь, как дурной сон. И хочется встряхнуть всех, чтобы проснулись.
Один из французских музеев доступен всегда, всем и совершенно бесплатно - Универсальный музей искусства (UMA) существует с 2017 года лишь в онлайн-пространстве и намерен стать самым посещаемым музеем мира. Его запустили французский фотограф Бенжамен Элион и историк искусства Жан Верже. За пару лет молодому французскому стартапу удалось наладить партнерство с несколькими десятками государственных и частных музеев. Используя их оцифрованные коллекции, UMA с помощью новых технологий создает виртуальные выставки. Их цель — сделать мир искусства общедоступным. «Посетить» экспозиции можно из любой точки планеты, не выходя из дома. Для этого достаточно лишь зайти на сайт музея, доступный на французском и английском языках, и выбрать желаемую выставку. Их на сайте уже десяток. Онлайн-прогулка по виртуальной 3D галерее носит интерактивный характер, сопровождается текстовыми сообщениями, а в некоторых случаях и рассказом аудиогида.
Театр имени Ленсовета в 19:00 покажет «Снегири» - спектакль по пьесе Нины Садур, которая в свою очередь создала ее по произведению Виктора Астафьева «Прокляты и забыты». Главные герои — новобранцы, которым суждено погибнуть в первом же бою. Декорации и костюмы в спектакле крайне просты, зато игра молодых артистов представляет собою целую гамму сложнейших эмоций.
Ансамбль песни и пляски имени Александрова исполнит песни военных лет – концерт начнется в 19:00. В годы Великой Отечественной войны ансамбль дал больше 1500 концертов, пел в Берлине в День Победы.
Вячеслав Бутусов в 19:00 даст сольный концерт в Okko. Культовый музыкант, звезда российской рок-сцены Вячеслав Бутусов сыграет хиты легендарного «Наутилуса», песни из дебютного альбома «Аллилуия» группы «Орден Славы» и редкие композиции из сольного музыкального репертуара. У зрителей будет уникальная возможность услышать акустические версии песен «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде», «Гудбай, Америка» и личные истории музыканта.
Кинокомпозитор, аранжировщик и мультиинструменатлист Дмитрий Селипанов в 19:00 приглашает на концерт на своем YouTube-канале. Он автор музыки более чем к 15 художественным и документальным фильмам, мультипликационному кино, видеоиграм, музыкальному спектаклю и множеству других проектов. Один из самых известных проектов – музыка к фильму «Лед».
Творчество Чё Морале не укладывается в рамки одного жанра, музыканты смешивают лирические баллады, цыганские мотивы, рэп и регги в сочетании с элементами бит-бокса и джазового скэта, а текст и мелодия являются равносильно важными элементами композиции. Дуэт исполняет исключительно авторский материал. Начало онлайн-концерта в 19:00.
Электротеатр Станиславский в 19:30 откроет доступ к спектаклю «Психоз» по пьесе Сары Кейн. Это знаковая пьеса британского драматурга поколения in-yer-face, создавшую в 1990-х новую театральную эстетику. В «Психозе» нет действующих лиц, а есть просто голоса. Сегодняшний человек меняется, перестает быть цельным. Он не выражается, как раньше, одним голосом. Он уже реже рассказывается собственной судьбой - он часто лишен ее. Вместо одной «партии» он состоит из множества голосов, он «полифоничен» и может быть выражен суммой голосов, хором.
Театр МОСТ в рамках проекта МОСТ ONLINE в 20:00 проведет онлайн-показ спектакля «4 Любы. Оттепель». Документальный спектакль об эпохе 60-х. Главный герой сценического романа режиссёра Георгия Долмазяна — Воздух. Кислород, который проникает в законсервированную советскую действительность начала 60-х голосами Политехнического, музыкой Эллы Фицджеральд, фильмами итальянского нео-реализма. В мульти-жанровом портрете времени сплетаются видео-арт и поэзия шестидесятников, иммерсивный театр и вербатим, «стихийный» танец тела и stomp dance. Воздух выхватывает из толпы четыре женских лица, 4 Любы.
Семичасовой стрим промогруппы Monasterio и парижского электронного лейбла Wrongnotes начнется в 20:00. Среди участников: Fuerr, NN, Wacky Kid, Rocks и другие артисты. Промогруппа, которая организовала в России современный техно-клуб со своей музыкальной политикой, находит танцевальные проекты с уклоном в брутальное техно и не самый коммерческий хаус – сейчас их вечеринку можно посетить онлайн.