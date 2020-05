«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 7 мая

Культовый российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов даст сольный концерт. Техновечеринка от промогруппы Monastero зарядит драйвом. Универсальный музей искусства – первый онлайн-музей, посетить его можно абсолютно бесплатно, а некоторые из его выставок никогда не смогли бы появиться в обычном музее.

Трехдневный фестиваль Homeschool музыкального сайта Dork начнется в 01:00 по московскому времени. Среди участников ожидаются новозеландская группа The Naked And Famous, которая представит свои лучшие композиции, Diet Cig принесут лихорадочную энергию буквально через неделю после выпуска их второго альбома. The Aces из Лос-Анджелеса сыграют незабываемый сет, готовясь к выпуску второго альбома. Будут также и отдельные инди-хиты от We Are Scientists и Ash. Будут и альтернативные развлекательные блоки – например, занятия по йоге от Fickle Friends, уроки игры на гитаре, уроки игры на барабанах и многое другое. Все сборы от шоу пойдут в благотворительный фонд, направленный на борьбу с коронавирусом.Вена и музыка, Вена и поэзия, Вена и театр: «Каприччио» Рихарда Штрауса, написанное во время Второй мировой войны, кажется попыткой создать башню из слоновой кости, где искусство может укрыться от бурь и думать только о самом себе. Виньеточно-красивый спектакль Джона Кокса вполне соответствует подобной самодостаточной идее, а кинотрансляция с крупными планами дает возможность полюбоваться изысканными костюмами. Метрополитан Опера откроет доступ к спектаклю с 02:30 8 мая до 01:30 9 мая.Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в 11:00 приглашает посмотреть прямой эфир с репетиции домашних коз. Зрители узнают многое из жизни этих животных. Дрессировщица – заслуженная артистка РФ Ирина Левицкая.С чего начинается история русского авангарда? В прямом эфире в 13:00 историк искусства Мария Мороз расскажет о ранних символистских работах Малевича, художественном становлении Кандинского и о творчестве Юрия Анненкова. В нём сочетаются авангардные кубофутуристические приёмы и символические образы.Прямая трансляция экскурсии по Европейскому Музею Ганзы в Любеке начнется в 16:00 . В музее собраны уникальные экспонаты, иллюстрирующие историю мощнейшего в Средневековье торгового Ганзейского союза, который просуществовал около четырех столетий. С помощью этих экспонатов и мультимедийных решений вы перенесетесь в Средние века и сможете узнать с какой целью купцы из Любека направлялись в далекий Новгород? Как далеко простиралась торговая сеть Ганзы и каково это было быть ганзейским купцом? Экскурсия пройдет на русском языке.Виртуальный фестиваль Defected Virtual Festival 5.0 проводит восьмичасовой марафон хаус-музыки от знаковых диджеев со всего света. Старт в 16:00 Пермский «Театр-Театр» в 17:00 покажет «Лирическую хронику боевых действий расчета гвардейского миномета ПМ-38» по повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Спектакль выпустили к 60-летию Победы, на сцене он уже не идет. Это необычный и очень трогательный спектакль про индивидуальное измерение войны, пропитанный щемящей поэзией Булата Окуджавы и наполненный светлой грустью по всем погибшим. Это история целого поколения мальчишек и девчонок, рвущихся во что бы то ни стало защищать свою Родину от врага. На войне началась самостоятельная жизнь этих ребят. Там они узнали, что такое дружба и первая большая любовь.Музей-заповедник «Царское Село» в 18:00 проведёт онлайн-лекцию «Помнить. Нельзя забыть. Дворцы и парки города Пушкина в 1941 – 1946 годах». Заместитель директора по научной работе Ираида Ботт расскажет о том, как сотрудники музея в неимоверно тяжёлых условиях сумели эвакуировать и сохранить в тылу предметы из музейной коллекции, а после освобождения пригородов Ленинграда по крупицам собрать уцелевшие фрагменты и подготовить научную базу для воссоздания разрушенных дворцов. О том, как в музей возвращаются вещи, похищенные во время оккупации.Театр имени Пушкина представит необычный спектакль без слов по повести Чингиза Айтматова – «Материнское поле». Это пластическая история, где артисты передают свои эмоции и чувства, используя возможности своего тела. Движение, жест и танец создают своего рода обрядовое действо, рожденное этой историей. Мать, Отец, Дети, Земля, Семья и... Война. Начало спектакля в 18:00 Международный фестиваль Генделя, который проходит в Геттингене, отмечает 100-летний юбилей. К этому событию канал NDR Cultur открыл доступ к десяти оперным постановкам на музыку композитора, выпущенным с 2009 по 2019 год. Посмотреть их можно до 30 сентября 2020 года.Театр юного зрителя имени Брянцева в 19:00 покажет постановку «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева. Ключевой здесь сделали тему любви.Малый драматический театр в 19:00 завершает показ спектакля по роману Достоевского «Бесы» - зрителей ждет третья часть «Бесы. Третий вечер» Ленком представит в 19:00 спектакль «Сны господина де Мольера» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Спектакль назвали «Снами», потому что наша действительность иногда и впрямь, как дурной сон. И хочется встряхнуть всех, чтобы проснулись.Один из французских музеев доступен всегда , всем и совершенно бесплатно - Универсальный музей искусства (UMA) существует с 2017 года лишь в онлайн-пространстве и намерен стать самым посещаемым музеем мира. Его запустили французский фотограф Бенжамен Элион и историк искусства Жан Верже. За пару лет молодому французскому стартапу удалось наладить партнерство с несколькими десятками государственных и частных музеев. Используя их оцифрованные коллекции, UMA с помощью новых технологий создает виртуальные выставки. Их цель — сделать мир искусства общедоступным. «Посетить» экспозиции можно из любой точки планеты, не выходя из дома. Для этого достаточно лишь зайти на сайт музея, доступный на французском и английском языках, и выбрать желаемую выставку. Их на сайте уже десяток. Онлайн-прогулка по виртуальной 3D галерее носит интерактивный характер, сопровождается текстовыми сообщениями, а в некоторых случаях и рассказом аудиогида.Театр имени Ленсовета в 19:00 покажет «Снегири» - спектакль по пьесе Нины Садур, которая в свою очередь создала ее по произведению Виктора Астафьева «Прокляты и забыты». Главные герои — новобранцы, которым суждено погибнуть в первом же бою. Декорации и костюмы в спектакле крайне просты, зато игра молодых артистов представляет собою целую гамму сложнейших эмоций.Ансамбль песни и пляски имени Александрова исполнит песни военных лет – концерт начнется в 19:00 . В годы Великой Отечественной войны ансамбль дал больше 1500 концертов, пел в Берлине в День Победы.Вячеслав Бутусов в 19:00 даст сольный концерт в Okko. Культовый музыкант, звезда российской рок-сцены Вячеслав Бутусов сыграет хиты легендарного «Наутилуса», песни из дебютного альбома «Аллилуия» группы «Орден Славы» и редкие композиции из сольного музыкального репертуара. У зрителей будет уникальная возможность услышать акустические версии песен «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде», «Гудбай, Америка» и личные истории музыканта.Кинокомпозитор, аранжировщик и мультиинструменатлист Дмитрий Селипанов в 19:00 приглашает на концерт на своем YouTube-канале. Он автор музыки более чем к 15 художественным и документальным фильмам, мультипликационному кино, видеоиграм, музыкальному спектаклю и множеству других проектов. Один из самых известных проектов – музыка к фильму «Лед».Творчество Чё Морале не укладывается в рамки одного жанра, музыканты смешивают лирические баллады, цыганские мотивы, рэп и регги в сочетании с элементами бит-бокса и джазового скэта, а текст и мелодия являются равносильно важными элементами композиции. Дуэт исполняет исключительно авторский материал. Начало онлайн-концерта в 19:00 Электротеатр Станиславский в 19:30 откроет доступ к спектаклю «Психоз» по пьесе Сары Кейн. Это знаковая пьеса британского драматурга поколения in-yer-face, создавшую в 1990-х новую театральную эстетику. В «Психозе» нет действующих лиц, а есть просто голоса. Сегодняшний человек меняется, перестает быть цельным. Он не выражается, как раньше, одним голосом. Он уже реже рассказывается собственной судьбой - он часто лишен ее. Вместо одной «партии» он состоит из множества голосов, он «полифоничен» и может быть выражен суммой голосов, хором.Театр МОСТ в рамках проекта МОСТ ONLINE в 20:00 проведет онлайн-показ спектакля «4 Любы. Оттепель». Документальный спектакль об эпохе 60-х. Главный герой сценического романа режиссёра Георгия Долмазяна — Воздух. Кислород, который проникает в законсервированную советскую действительность начала 60-х голосами Политехнического, музыкой Эллы Фицджеральд, фильмами итальянского нео-реализма. В мульти-жанровом портрете времени сплетаются видео-арт и поэзия шестидесятников, иммерсивный театр и вербатим, «стихийный» танец тела и stomp dance. Воздух выхватывает из толпы четыре женских лица, 4 Любы.Семичасовой стрим промогруппы Monasterio и парижского электронного лейбла Wrongnotes начнется в 20:00 . Среди участников: Fuerr, NN, Wacky Kid, Rocks и другие артисты. Промогруппа, которая организовала в России современный техно-клуб со своей музыкальной политикой, находит танцевальные проекты с уклоном в брутальное техно и не самый коммерческий хаус – сейчас их вечеринку можно посетить онлайн.