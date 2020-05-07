«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 7 мая

Культовый российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов даст сольный концерт. Техновечеринка от промогруппы Monastero зарядит драйвом. Универсальный музей искусства – первый онлайн-музей, посетить его можно абсолютно бесплатно, а некоторые из его выставок никогда не смогли бы появиться в обычном музее.