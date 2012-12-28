На Соколе у детского сада потек ручей

Утечку водоканал собирается устранить до 10 апреля.



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«На улице 40 лет Октября возле детского сада 38 ручей бьет из-под асфальта третью неделю. Парковка затоплена, вода течет на соседние улицы, везде от этого грязь. Водоканал не отзывается. Жалобы уже писали, у них какой-то там план по ремонту...», — рассказала GOROD48 жительница Сокола.В «РВК-Липецк» сообщили, что вода по улице Ушинского течет из прохудившихся сетей:«С учетом оперативной обстановки на сетях, устранить ее планируется до 10 апреля. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей района с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ».