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382
сегодня, 11:42
5

На Соколе у детского сада потек ручей

Утечку водоканал собирается устранить до 10 апреля.

«На улице 40 лет Октября возле детского сада 38 ручей бьет из-под асфальта третью неделю. Парковка затоплена, вода течет на соседние улицы, везде от этого грязь. Водоканал не отзывается. Жалобы уже писали, у них какой-то там план по ремонту...», — рассказала GOROD48 жительница Сокола.

В «РВК-Липецк» сообщили, что вода по улице Ушинского течет из прохудившихся сетей:

«С учетом оперативной обстановки на сетях, устранить ее планируется до 10 апреля. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей района с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ».
авария
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Комментарии (5)

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Это
59 минут назад
Святой источник мироточет.А попы знают?
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Светлана
сегодня, 12:07
К сожалению, это не единственный ручей на Соколе...по улице Курчатова,от дома #3ручей течет уже несколько дней. Обращение в единую диспетчерскую службу и в водоканал результата не дали. Водоканал ссылается на то, что это "частная врезка" и что хозяева дома не оплатили выезд бригады. Не знаю, что с хозяевами дома и где они. ( Может их,кстати, и физически нет уже?)...и что тогда? Вода течет потоком,размывая асфальт,уложенный в прошлом году.
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сегодня, 12:06
Святая водица! :-)
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Лиза
сегодня, 12:01
До 10 апреля ещё много воды утечёт, а оплата за утечку ляжет на плечи горожан, поэтому РВК и не беспокоится.
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Р
сегодня, 11:50
До 10 апреля какого года? По плану пусть течёт.
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