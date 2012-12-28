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Общество
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сегодня, 11:42
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На Соколе у детского сада потек ручей
Утечку водоканал собирается устранить до 10 апреля.
В «РВК-Липецк» сообщили, что вода по улице Ушинского течет из прохудившихся сетей:
«С учетом оперативной обстановки на сетях, устранить ее планируется до 10 апреля. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей района с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ».
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