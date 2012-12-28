Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Происшествия
Многодетная мать и годовалая девочка заболели туберкулёзом
Здоровье
«Мы спасем нашу легенду!»
Общество
На имя лебедянца за день оформили три микрозайма
Происшествия
Циклон принесет в Липецкую область дожди и мокрый снег
Погода в Липецке
Липчане жалуются на бродячих собак: «Из дома страшно выйти!»
Общество
Полиция проведет проверку по ночным дискотекам в «Елецком»
Общество
Сегодня в Липецке: сводить коллегу в ресторан, но удержаться от домогательств
Общество
С 1 мая вырастет цена парковки в центре Липецка
Общество
В районах Тракторного, Дикого, Косыревки отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Липецкой области заработала «горячая линия» по туберкулёзу
Здоровье
На Соколе у детского сада потек ручей
Общество
Сразу 24 инвалида и участника Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Липецка
Общество
Как вы заставляете себя встать и пойти на работу?
Говорит Липецк
Как минимум шесть снятых с липчан клещей были заразными
Здоровье
«Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год?»
Общество
В Липецке завершается установка бетонных укрытий
Общество
Врачи борются за жизнь загоревшегося у костра липчанина
Происшествия
По ДТП с пьяным 16-летним мотоциклистом уже возбудили два административных дела
Происшествия
39-летняя ельчанка и её 60-летняя родственница перевели мошенникам 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Говорит Липецк
386
сегодня, 12:01
5

Как вы заставляете себя встать и пойти на работу?

Оказывается, не для всех это проблема.

Как утром заставить себя встать и пойти на работу? Ответы на этот вопрос оказались разнообразными.

Есть те, кто заставляет себя словом «надо», а кто-то без проблем и даже без будильника встает рано утром.

Можно быстро проснуться, если папа сказал, что завтрак уже на столе. Как вариант — не ложиться спать, или работать там, где нравится, тогда и мучений не будет.
Говорит Липецк
0
0
0
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кракен
24 минуты назад
Без меня всё украдут
Ответить
Ольга
36 минут назад
молодцы какие, позитивные! Все верно, не нужно заставлять себя, нужно любить дело, которым ты занимаешься.
Ответить
Хочу спать
57 минут назад
У мужиков проблем нет: они пришли с работы, поели и спать завалились, соответственно спят каждый день норму, а то и больше, а вот женщина приходит с работы и понеслась новая работа: еду готовить, посуду поперемыть, что-то убрать, постирать, подгладить, подшить, уроки проверить, а то и самой сделать, а на утро встать чуть ли не раньше всех, завтраки, всех собрать и вот он каждодневный недосып - какой там легко встать
Ответить
безработный
сегодня, 12:09
никак. я не хожу на работу.
Ответить
zzloyzz
сегодня, 12:06
Кошка не даст поспать.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить