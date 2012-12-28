Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Сразу 24 инвалида и участника Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Липецка
Говорит Липецк
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сегодня, 12:01
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Как вы заставляете себя встать и пойти на работу?
Оказывается, не для всех это проблема.
Есть те, кто заставляет себя словом «надо», а кто-то без проблем и даже без будильника встает рано утром.
Можно быстро проснуться, если папа сказал, что завтрак уже на столе. Как вариант — не ложиться спать, или работать там, где нравится, тогда и мучений не будет.
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Комментарии (5)