Как вы заставляете себя встать и пойти на работу?

Оказывается, не для всех это проблема.

Как утром заставить себя встать и пойти на работу? Ответы на этот вопрос оказались разнообразными.Есть те, кто заставляет себя словом «надо», а кто-то без проблем и даже без будильника встает рано утром.Можно быстро проснуться, если папа сказал, что завтрак уже на столе. Как вариант — не ложиться спать, или работать там, где нравится, тогда и мучений не будет.