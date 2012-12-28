Полиция проведет проверку по ночным дискотекам в «Елецком»

Но сами жители микрорайона в правоохранительные органы по поводу ночных представлений не обращались.

В вашем браузере отключен JavaScript

Ночью жителям улицы Хренникова мешали спать: на пустыре в «Елецком» у конечной остановки общественного транспорта кто-то устроил дискотеку. Соответствующую видеозапись GOROD48 прислали жители района. Судя по их словам, такое происходит регулярно.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по факту информации о ночных дискотеках будет организована проверка. Но, как отметили в пресс-службе, в полицию с этой проблемой сами жители микрорайона не обращались.В полиции напомнили, что в городе действует закон о тишине. Он запрещает создавать шум повышенного уровня в будние дни с 22:00 и до 08:00, а в выходные — с 20:00 до 10:00.