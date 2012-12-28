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967
сегодня, 13:06
17

Полиция проведет проверку по ночным дискотекам в «Елецком»

Но сами жители микрорайона в правоохранительные органы по поводу ночных представлений не обращались.

Ночью жителям улицы Хренникова мешали спать: на пустыре в «Елецком» у конечной остановки общественного транспорта кто-то устроил дискотеку. Соответствующую видеозапись GOROD48 прислали жители района. Судя по их словам, такое происходит регулярно.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по факту информации о ночных дискотеках будет организована проверка. Но, как отметили в пресс-службе, в полицию с этой проблемой сами жители микрорайона не обращались.

В полиции напомнили, что в городе действует закон о тишине. Он запрещает создавать шум повышенного уровня в будние дни с 22:00 и до 08:00, а в выходные — с 20:00 до 10:00.
закон о тишине
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
9 минут назад
Анисим г. порешает, кастрирует этих музыкантов
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Дед
17 минут назад
Молодежь пусть развлекается ,мы тоже молодыми были
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ника
30 минут назад
проведите на циолковского 38а в липецке, бузуют с 19.00 до 6.00, а рядом дом. кому это нравиться заберите себе, ночные любители, хорошо судить когда это далеко.
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Ты
22 минуты назад
кому тут даешь указания?)))) И что "провести"?))) Завязывай с тик током!
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Ссёлки
30 минут назад
Да не проведет полиция проверку,им не до того.Если только,когда убьют музыканта,тогда может и * .
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Не комплект
24 минуты назад
штата.
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Мда
31 минуту назад
Чем ниже уровень интеллекта, тем громче музыка в авто
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Дед
35 минут назад
Что уже и повеселится нельзя
Ответить
Веселись
29 минут назад
На бабке своей,танцор...
Ответить
DJ COP
37 минут назад
А гимн РФ можно по ночам врубать?
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САИ
38 минут назад
Как сказал мой внук: "чем дешевле машина, тем громче музыка". Дебилизм в рассвете!
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Смысл ?
44 минуты назад
Выходные прошли. Теперь не скоро.
Ответить
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
45 минут назад
Министерство природных ресурсов Липецкой области
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