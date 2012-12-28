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Общество
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сегодня, 13:06
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Полиция проведет проверку по ночным дискотекам в «Елецком»
Но сами жители микрорайона в правоохранительные органы по поводу ночных представлений не обращались.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по факту информации о ночных дискотеках будет организована проверка. Но, как отметили в пресс-службе, в полицию с этой проблемой сами жители микрорайона не обращались.
В полиции напомнили, что в городе действует закон о тишине. Он запрещает создавать шум повышенного уровня в будние дни с 22:00 и до 08:00, а в выходные — с 20:00 до 10:00.
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