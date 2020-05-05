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Над 47 городами пролетят военные самолеты, в небе Липецка уже сняли парадную формацию

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#авиапарад
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4 мая министерство обороны РФ сообщило о полете в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, парадного строя авиации в 47 городах страны.

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«Спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-Героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», - говорится в сообщении минобороны.  

Есть ли в списке этих городов Липецк пока не известно. Однако вчера в ближайших к военному аэродрому пригородах липчане сняли полет боевых самолетов построенных в формацию в виде числа 75.

Добавим, что сегодня мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила одной из своих подписчиц в Инстаграмм, что она просит авиаторов совершить пролет и над Липецком.
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#авиапарад
3

Комментарии (8)

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??????

9 минут назад
Над Москвой еще 8 утра пролетели. А у нас когда?
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MaXXX

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Офигеть!

28 минут назад
Классно придумали, надеюсь, у нас тоже пролетят.
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Молодцы

30 минут назад
Красиво
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данковчанин

32 минуты назад
В такое время возможно это в таком масштабе и не нужно делать. Досстаточно над Москвой....деньги нужно беречь...
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Иван Соломонович

47 минут назад
Слава нагоду победителю...
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Антисоветчик

51 минуту назад
Накера? Что это даст? Гордость за страну, которая "кинула" своих граждан? Никто не забыт, ни что не забыто? Да неужели?
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Перри Мейсон

51 минуту назад
Круто!
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