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Над 47 городами пролетят военные самолеты, в небе Липецка уже сняли парадную формацию
4 мая министерство обороны РФ сообщило о полете в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, парадного строя авиации в 47 городах страны.
Есть ли в списке этих городов Липецк пока не известно. Однако вчера в ближайших к военному аэродрому пригородах липчане сняли полет боевых самолетов построенных в формацию в виде числа 75.
Добавим, что сегодня мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила одной из своих подписчиц в Инстаграмм, что она просит авиаторов совершить пролет и над Липецком.
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