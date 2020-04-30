Происшествия

56 минут назад

Месть по-липецки: 38-летний горожанин поджег автомобиль недруга

4 965
#поджог
2
Месть по-липецки: 38-летний горожанин поджег автомобиль недруга

19 апреля в Правобережном округе Липецка сгорел автомобиль «ВАЗ-2108». Материальный ущерб причиненный потерпевшему составил 30 000 рублей. На днях полицейские задержали подозреваемого в поджоге, им оказался 38-летний знакомый владельца машины.

- Установлено, что между подозреваемым и потерпевшим ранее произошла конфликтная ситуация. Подозреваемый решил отомстить своему знакомому поджогом его автомобиля, - сообщает результаты расследования прресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК  РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
4 965
#поджог
2

Комментарии (4)

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Ну,наконец-то,

40 минут назад
А то, уже,давно не было новостей про поджеги.Жизнь,снова,закипела)))
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Коронавирусу

42 минуты назад
Тебя бы козла сжечь, все бы обрадовались......
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@

45 минут назад
Хоть одна приятная новость, а то уже про вирус не интересно
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Коронавирус

46 минут назад
Поджигатель - красавчик! Жгите больше эти авто, загромоздившие дворы и тротуары...
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