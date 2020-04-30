Месть по-липецки: 38-летний горожанин поджег автомобиль недруга

19 апреля в Правобережном округе Липецка сгорел автомобиль «ВАЗ-2108». Материальный ущерб причиненный потерпевшему составил 30 000 рублей. На днях полицейские задержали подозреваемого в поджоге, им оказался 38-летний знакомый владельца машины.



- Установлено, что между подозреваемым и потерпевшим ранее произошла конфликтная ситуация. Подозреваемый решил отомстить своему знакомому поджогом его автомобиля, - сообщает результаты расследования прресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

