сегодня, 15:00
Губернатор решил повременить с открытием всех предприятий торговли
Сегодня на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Игорь Артамонов сообщил, что продлевает действие 159-го постановления, согласно которому режим самоизоляции в регионе объявлен до 30 апреля, до 12 мая.
- Если вы готовы взять на себя ответственность, то пожалуйста! Но лучше дождаться 12 мая. Если ничего не случится, если останется прирост заболевших в 20-25 человек, то будем постепенно снимать режим самоизоляции. Я бы на вашем месте повременил с открытием всех предприятий торговли до 12 мая, - сказал губернатор.
Также глава Липецка Евгения Уваркина просила разрешить провести 9 мая праздничные фейерверки. С большим салютом губернатор согласился, а вот небольшие по разным районам Липецка фейерверки запретил.
Отвечая на вопросы СМИ после окончания работы штаба, губернатор сказал, что все майские праздники проведет на своем рабочем месте. Липчанам же он напомнил вчерашние слова президента страны, попросившего россяин провести эти выходные дома.
оля харитонова
Александр
Два де0ила
Гость
Павел
Валерий
галькабарабанщица
Ну, и ну!
айдын дран эюбов
Артамонову