Губернатор решил повременить с открытием всех предприятий торговли

Сегодня на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Игорь Артамонов сообщил, что продлевает действие 159-го постановления, согласно которому режим самоизоляции в регионе объявлен до 30 апреля, до 12 мая.



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Из выступлений глав Липецка и Ельца следовало, что горожане устали от «домашнего ареста». Евгения Уваркина и Евгений Боровских просили разрешить работу некоторым видам малого бизнеса, в частности, салонам красоты. Также глава Липецка хотела бы дать возможность липчанам свободно заниматься бесконтактными видами спорта, например, большим теннисом. Между тем только в Ельце санитарные медики, по словам Евгения Боровских, сейчас проверяют 130 человек, которые были контактными для двух заболевших коронавирусом работников частного медучреждениях на железнодорожном транспорте.



- Если вы готовы взять на себя ответственность, то пожалуйста! Но лучше дождаться 12 мая. Если ничего не случится, если останется прирост заболевших в 20-25 человек, то будем постепенно снимать режим самоизоляции. Я бы на вашем месте повременил с открытием всех предприятий торговли до 12 мая, - сказал губернатор.



Также глава Липецка Евгения Уваркина просила разрешить провести 9 мая праздничные фейерверки. С большим салютом губернатор согласился, а вот небольшие по разным районам Липецка фейерверки запретил.



Отвечая на вопросы СМИ после окончания работы штаба, губернатор сказал, что все майские праздники проведет на своем рабочем месте. Липчанам же он напомнил вчерашние слова президента страны, попросившего россяин провести эти выходные дома.

