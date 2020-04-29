Коронавирус

сегодня, 15:00

Губернатор решил повременить с открытием всех предприятий торговли

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#коронавирус #самоизоляция
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Сегодня на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Игорь Артамонов сообщил, что продлевает действие 159-го постановления, согласно которому режим самоизоляции в регионе объявлен до 30 апреля, до 12 мая. 

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Из выступлений глав Липецка и Ельца следовало, что горожане устали от «домашнего ареста». Евгения Уваркина и Евгений Боровских просили разрешить работу некоторым видам малого бизнеса, в частности, салонам красоты. Также глава Липецка хотела бы дать возможность липчанам свободно заниматься бесконтактными видами спорта, например, большим теннисом. Между тем только в Ельце санитарные медики, по словам Евгения Боровских, сейчас проверяют 130 человек, которые были контактными для двух заболевших коронавирусом работников частного медучреждениях на железнодорожном транспорте.

- Если вы готовы взять на себя ответственность, то пожалуйста! Но лучше дождаться 12 мая. Если ничего не случится, если останется прирост заболевших в 20-25 человек, то будем постепенно снимать режим самоизоляции. Я бы на вашем месте повременил с открытием всех предприятий торговли до 12 мая, - сказал губернатор. 

Также глава Липецка Евгения Уваркина просила разрешить провести 9 мая праздничные фейерверки. С большим салютом губернатор согласился, а вот небольшие по разным районам Липецка фейерверки запретил.

Отвечая на вопросы СМИ после окончания работы штаба, губернатор сказал, что все майские праздники проведет на своем рабочем месте. Липчанам же он напомнил вчерашние слова президента страны, попросившего россяин провести эти выходные дома.
51 10755
#коронавирус #самоизоляция
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Комментарии (51)

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оля харитонова

6 минут назад
не откроет? а что он решает? Когда ВВ РАЗРЕШИТ. а не губернаторы.
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Александр

13 минут назад
Да, это сила. Требовать от магазинов соблюдать дистанцию 3 метра !!!!!!!!!, а самим без маски чуть не целоваться.
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Два де0ила

19 минут назад
Два дебила это сила!На солнце днем пройти нельзя,а на фейерверки можно пойти?по пропуску?а то деньги не распилят за салюты!Фантомас разбушевался,таких специалистов уволил Оруся,Агафонову,каким не будет замены!!!С кем останется,с такими же неработаспособными как Тузов,за которого всё решает его зам Валентина Ивановна пенсионерка недалёкая!
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Гость

21 минуту назад
Маска действительно задом на перёд, на заднем плане вообще без масок, весело у вас однако, а ослабить режим нельзя, хотя бы железный рынок и авторынок открыли, чем они хуже продуктовых, где нарушение на нарушение???
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Павел

24 минуты назад
Поддерживаю, надо потерпеть
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Валерий

26 минут назад
Я хочу в кабак
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галькабарабанщица

26 минут назад
ГАЛИНА, не сюда стучать надоть
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Ну, и ну!

27 минут назад
То открывает, то закрывает! Несерьёзно как-то ( Зачем же было тогда торопиться, кто подгонял?!
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айдын дран эюбов

28 минут назад
Рашид, видно сразу рашид
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Артамонову

32 минуты назад
Прежде чем учить, запрещать,наказывать...вам ,,губернатор'' , не мешало бы научиться носить маску.И что это за клоун на втором плане без маски?Артамонов, Вам самому-то не противно?
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