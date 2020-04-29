Общество

сегодня, 13:50

Липецким охотникам вернут деньги

5 2203
#разрешение #охота #возврат
3
Липецким охотникам вернут деньги

Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области готово принять обратно выданные разрешения и вернуть деньги за них. Этой весной охота в регионе запрещена.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно будет сдать в ведомство после окончания угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Более точные сроки сдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов сообщат после окончания ограничительных мер.

- Охотник, получивший разрешение на добычу охотничьих ресурсов до введения запрета на любительскую и спортивную охоту в период весенней охоты 2020 году, имеет возможность после окончания угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вернуть уплаченную за разрешение пошлину. Также охотники имеют право перенести уплаченные средства на оплату нового разрешения на другой период, - сообщает управление. 

Для возврата денег нужно отправить в управление заявление с приложением документа, подтверждающего оплату, копии паспорта гражданина РФ и выписки из банка с указанием лицевого счета плательщика для возврата средств. Пока заявления принимаются по почте (398001, г. Липецк, ул. Скороходова, 2). Образец заявления о возврате денежных средств находится на сайте ведомства в разделе "Государственные услуги".

Напомним, 1 апреля глава администрации Липецкой области запретил любительскую и спортивную охоту на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона. Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
5 2203
#разрешение #охота #возврат
3

Комментарии (5)

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Animal planet

сегодня, 15:24
ПРОКУРОР, так оно и есть.
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Animal planet

сегодня, 15:24
Уроды,я всегда рад услышав хорошие новости, что один охотник по пьяни подстрелил другого.
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ПРОКУРОР

сегодня, 15:23
Домашнее ты животное, На вас я кладу
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Домашнее животное

сегодня, 14:50
Гость, А Прокурор об этом знает?!
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Гость

сегодня, 14:40
Живу в с.Кривец. Стреляют постоянно. Всю животину перебили. И управы на них нет. Не только стреляют, но и капканы ставят в непосредственной близости от домов, а домашние животные в них попадают - жуть. Перевешала бы их всех!
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