Липецким охотникам вернут деньги

Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области готово принять обратно выданные разрешения и вернуть деньги за них. Этой весной охота в регионе запрещена.





- Охотник, получивший разрешение на добычу охотничьих ресурсов до введения запрета на любительскую и спортивную охоту в период весенней охоты 2020 году, имеет возможность после окончания угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вернуть уплаченную за разрешение пошлину. Также охотники имеют право перенести уплаченные средства на оплату нового разрешения на другой период, - сообщает управление.



Для возврата денег нужно отправить в управление заявление с приложением документа, подтверждающего оплату, копии паспорта гражданина РФ и выписки из банка с указанием лицевого счета плательщика для возврата средств. Пока заявления принимаются по почте (398001, г. Липецк, ул. Скороходова, 2). Образец заявления о возврате денежных средств находится



Напомним, 1 апреля глава администрации Липецкой области Разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно будет сдать в ведомство после окончания угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Более точные сроки сдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов сообщат после окончания ограничительных мер.- Охотник, получивший разрешение на добычу охотничьих ресурсов до введения запрета на любительскую и спортивную охоту в период весенней охоты 2020 году, имеет возможность после окончания угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вернуть уплаченную за разрешение пошлину. Также охотники имеют право перенести уплаченные средства на оплату нового разрешения на другой период, - сообщает управление.Для возврата денег нужно отправить в управление заявление с приложением документа, подтверждающего оплату, копии паспорта гражданина РФ и выписки из банка с указанием лицевого счета плательщика для возврата средств. Пока заявления принимаются по почте (398001, г. Липецк, ул. Скороходова, 2). Образец заявления о возврате денежных средств находится на сайте ведомства в разделе "Государственные услуги". Напомним, 1 апреля глава администрации Липецкой области запретил любительскую и спортивную охоту на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона. Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.