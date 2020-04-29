Малообеспеченные семьи с детьми получат дополнительную поддержку

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте в возрасте от трех до семи лет могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки.

На внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов принят внесены изменения в закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью», предусматривающие предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно жителям региона.



«Размер выплаты составит 50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в Липецкой области за второй квартал года, предшествующего году обращения за её назначением. Для Липецкой области на 2020 год это 4920 рублей. Помощь получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Липецкой области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты на ребёнка. Для Липецкой области на 2020 год это 9726 рублей», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.



Выплата будет предоставляться независимо от иных мер социальной поддержки, назначенных в связи с рождением и воспитанием детей в соответствии с областным законодательством.Осуществление выплаты будет производиться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.



В настоящее время разрабатывается порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка. Органами социальной защиты населения области выплата будет производиться с 1 июня текущего года. Выплата устанавливается сразу на год. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за предыдущие месяцы 2020 года.



Для получения выплаты семье достаточно только подать заявление по единой форме в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо в многофункциональный центр или учреждение социальной защиты населения по месту жительства не позднее 31 декабря 2020 года с приложением паспорта и свидетельства о рождении ребенка в случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года и вне пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019 года, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены органами социальной защиты населения путем межведомственного взаимодействия.



