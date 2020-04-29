Общество

вчера, 20:29

Малообеспеченные семьи с детьми получат дополнительную поддержку

95 3780
#пособия
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Малообеспеченные семьи с детьми получат дополнительную поддержку

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте в возрасте от трех до семи лет могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. 

На внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов принят внесены изменения в закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью», предусматривающие предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно жителям региона.

«Размер выплаты составит 50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в Липецкой области за второй квартал года, предшествующего году обращения за её назначением. Для Липецкой области на 2020 год это 4920 рублей. Помощь получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Липецкой области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты на ребёнка. Для Липецкой области на 2020 год это 9726 рублей», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Выплата будет предоставляться независимо от иных мер социальной поддержки, назначенных в связи с рождением и воспитанием детей в соответствии с областным законодательством.Осуществление выплаты будет производиться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.

В настоящее время разрабатывается порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка. Органами социальной защиты населения области выплата будет производиться с 1 июня текущего года. Выплата устанавливается сразу на год. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за предыдущие месяцы 2020 года.

Для получения выплаты семье достаточно только подать заявление по единой форме в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо в многофункциональный центр или учреждение социальной защиты населения по месту жительства не позднее 31 декабря 2020 года с приложением паспорта и свидетельства о рождении ребенка в случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года и вне пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019 года, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены органами социальной защиты населения путем межведомственного взаимодействия.

95 3780
#пособия
3

Комментарии (95)

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Жила в СССР

сегодня, 02:19
Начинается Новый День!И машины туда-сюда!Раз уж Солнцу вставать не лень и для нас значит ерунда....Муравейник -живёт!!!Кто то лапку сломал не в счёт.,так до свадьбы заживает,а помрет- значит помрет!!! Виктор Цой про это давно пел,и тогда и сейчас это актуально!!!А мы Муравейник который закрыли...
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Неприятный сайт

сегодня, 01:59
А я с детства не являюсь сторонником травящих кого либо людей Кто бы это не был ,школьник или любой человек ,даже нехороший .Это как то паскудно .Как стая шакалов ,везде эта злоба и сетевая травля ,неприятно все это читать ,не важно против кого эти грязные слова направлены Достойный уважения человек до травли кого либо себя не унизит при любом раскладе в любой жизненной ситуации
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Коронавирус

сегодня, 00:34
Спите? А я не сплю. Ищу новых жертв
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Неверующий в коронавирус

сегодня, 00:32
Марина, с кем и с чем Вы согласны?
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Марина

сегодня, 00:07
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Алёнка

вчера, 23:51
Виктор Цой, радует, что ещё встречаются такие люди)
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Виктор Цой

вчера, 23:49
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Виктор Цой

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Виктор Цой

вчера, 23:43
Солнце светит, и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так, и все не то, когда твоя девушка больна, У-уу-у когда твоя девушка больна, У-уу-у когда больна...
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Алёнка

вчера, 23:41
Виктор Цой, нююю.. тут же как и во внешности.. всё может быть обманчиво)
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