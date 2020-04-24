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50 минут назад

Чехия сняла запрет на свободное перемещение

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#запрет #коронавирус
Чехия сняла запрет на свободное перемещение

Гражданам этой страны ЕС разрешен выезд заграницу.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил в четверг журналистам, что правительство республики отменило введенный более месяца назад в связи с пандемией запрет на свободное передвижение граждан по республике. Страна стала первой из стран Евросоюза, принявшей такое решение. Глава Минздрава выступал на пресс-конференции в медицинской маске, отмечает ТАСС.

- Мы [правительство] приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии, - отметил он. - Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях.

Главным условием, по словам Войтеха, является то, что в общественных местах смогут собираться группы до 10 человек. Ранее вне жилых помещений власти позволяли встречаться только двум гражданам. С 27 апреля правительство разрешило восстановить обучение в вузах, возобновить работу автошкол и магазинов площадью до 2500 кв. м с отдельным входом, фитнес-центров, библиотек, зоопарков. Власти разрешили богослужения численностью до 15 человек. Снятие ограничений будет происходить и далее, в несколько этапов. Так, 11 мая планируется открыть торговые центры, музеи, парикмахерские, еще через две недели – гостиницы и рестораны, сообщают «Ведомости».

Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля. Число зараженных коронавирусом в стране превысило 7 тысяч, умерли более 200 человек.
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#запрет #коронавирус

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