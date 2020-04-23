Происшествия

17 минут назад

22 аварии зафиксировали автоинспекторы, все обошлись без пострадавших

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#авария #ДТП
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22 аварии зафиксировали автоинспекторы, все обошлись без пострадавших

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 апреля автоинспекторы выявили 3076 нарушений правил дорожного движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 30.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 2772 случая превышения скорости.

Так же зафиксированы 22 случая столкновения автомобилей, пострадавших в этих авариях не было.

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#авария #ДТП
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