В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции

Сегодня на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутаты большинством голосов одобрили проект Закона об изменениях в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. Предлагаемые поправки устанавливают ответственность в регионе за нарушение режима самоизоляции. Проект закона внес на рассмотрение Совета губернатор Игорь Артамонов.

- Сессия прошла форме заочного открытого голосования. Накануне каждому депутату отправили уточненную редакцию документа по электронной почте. Областной Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей – «Неисполнение требований нормативно правого акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций», - сообщает пресс-служба областного Совета.



Размеры административного наказания за нарушение режима самоизоляции устанавливаются в соответствии с нормами федерального уровня. За такие нарушения в регионе предусмотрены либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Для жителей они составят от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для руководителей предприятий и организаций - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.



Правом составления протокола наделяются должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии.



На заочной сессии за представленный законопроект проголосовали 46 депутатов, против – семь, воздержались двое.

