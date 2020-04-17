Общество

28 минут назад

В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции

26 1261
#коронавирус #самоизоляция
2
В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции

Сегодня на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутаты большинством голосов одобрили проект Закона об изменениях в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. Предлагаемые поправки устанавливают ответственность в регионе за нарушение режима самоизоляции. Проект закона внес на рассмотрение Совета губернатор Игорь Артамонов.

- Сессия прошла форме заочного открытого голосования. Накануне каждому депутату отправили уточненную редакцию  документа по электронной почте. Областной Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей – «Неисполнение требований нормативно правого акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций», - сообщает пресс-служба областного Совета. 

Размеры административного наказания за нарушение режима самоизоляции устанавливаются в соответствии с нормами федерального уровня. За такие нарушения в регионе предусмотрены либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Для жителей они составят от одной тысячи до пяти тысяч  рублей; для руководителей предприятий и организаций - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.  

Правом составления протокола наделяются должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии.  

На заочной сессии за представленный законопроект проголосовали 46 депутатов,  против – семь, воздержались двое. 
26 1261
#коронавирус #самоизоляция
2

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гена а.

10 секунд назад
Сегодня с 12,30 до 13,30 пытался оформить пропуск. Постоянный сбой системы. Ну, и?
ответить

Русс

1 минуту назад
Йа, Я бы так не говорил, посмотри что происходит в последнее время,увеличение силовых структур,они бояться народ и строят себе баррикады,чувствуют что им приходит конец
ответить

Уваркина однажды по 100 р клянчила

2 минуты назад
Ольгунчик 73,79 млн рублей Член совета директоров агрохолдинга «Трио» Елена Латышева («единоросс»)
ответить

Местный

3 минуты назад
Кто такая власть, власть это народ люди которые позволили этим чертям творить такое гнать такую власть в шею да подальше одни правели как хотели другой припёрся с бабами гнать в шею таких
ответить

Липчанин

4 минуты назад
Вы сначала систему пропусков настройте! Глючит, будто школьник разработал
ответить

Нищеброд 45,08 млн рублей.

4 минуты назад
5 место — глава КФХ Борис Богатиков («единоросс»)
ответить

Интересно

4 минуты назад
Депутат строитель захаров мишка тоже голосовал ?
ответить

Бр-р-р

4 минуты назад
Липчанин, ну насчёт бунта это вряд ли. Народ это быдло., как миленькие заплатят штрафы.
ответить

Ольгунчик

5 минут назад
Почему до 5 тысяч? На федеральном прописано до 4 тысяч. Или тысяча плюсом для липчан, это добровольный взнос?
ответить

врач

5 минут назад
2019 73,79 млн рублей, зависть штука плохая
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#пропуск
Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении

4 минуты назад

Общество
В поликлинике опровергли сообщение о выгнанных пациентах без кода
#пропуск #код #фейк
19
В поликлинике опровергли сообщение о выгнанных пациентах без кода

56 минут назад

Общество
Всероссийские проверочные работы для школьников переносят на сентябрь
#школа #ВПР
2
Всероссийские проверочные работы для школьников переносят на сентябрь

сегодня, 11:42

Общество
Предпасхальня неделя и цифровые пропуска - так чиновники объяснили вчерашний ажиотаж в магазинах
#коронавирус #Пасха
37
Предпасхальня неделя и цифровые пропуска - так чиновники объяснили вчерашний ажиотаж в магазинах

сегодня, 11:23

Общество
Пациент инфекционной больницы умер от бактериальной пневмонии
#коронавирус
67
Пациент инфекционной больницы умер от бактериальной пневмонии

сегодня, 10:46

Общество
Липчане решили остаться дома
#индекс самоизоляции
51
Липчане решили остаться дома

сегодня, 10:06

Общество