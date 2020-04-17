28 минут назад
В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции
Сегодня на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутаты большинством голосов одобрили проект Закона об изменениях в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. Предлагаемые поправки устанавливают ответственность в регионе за нарушение режима самоизоляции. Проект закона внес на рассмотрение Совета губернатор Игорь Артамонов.
Размеры административного наказания за нарушение режима самоизоляции устанавливаются в соответствии с нормами федерального уровня. За такие нарушения в регионе предусмотрены либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Для жителей они составят от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для руководителей предприятий и организаций - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Правом составления протокола наделяются должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии.
На заочной сессии за представленный законопроект проголосовали 46 депутатов, против – семь, воздержались двое.
гена а.
Русс
Уваркина однажды по 100 р клянчила
Местный
Липчанин
Нищеброд 45,08 млн рублей.
Интересно
Бр-р-р
Ольгунчик
врач