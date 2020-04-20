Происшествия

сегодня, 15:05

Липецкая зоозащитница попала под суд

23 2407
#коронавирус
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Липецкая зоозащитница попала под суд

Ее обвинили в в злоупотреблении свободой массовой информации.

Сегодня в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка начался суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвиняют по ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.

В свою очередь, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина записала ответное видео, отметив, что о состоянии больницы не может судить человек, «не работающий с нами плечом к плечу».

Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Возможно, гражданский процесс не успеет закончиться сегодня, поскольку интересы зоозащитницы, по данным GOROD48, представляют сразу три адвоката.


фото: vk  
23 2407
#коронавирус
1

Комментарии (23)

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Мнение

1 минуту назад
Не зря Кремль заявил о перегибах на местах! Нужно разместить эту информацию на Федеральных каналах. Пусть дадут оценку независимые юристы.
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Язва

5 минут назад
Следуя логике тогда нужно привлекать к ответственности все фонды, собирающие деньги на лечение детей! Они тем самым дискредитируют нашу обеспеченную медицину!
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Перри Мейсон

5 минут назад
Простые медсестры и врачи боясь потерять работу держат рот на замке
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Перри Мейсон

9 минут назад
кто лежал в больнице тот знает что там нихрена нету , санитарка получает минималку !!!!!! а главрач это единственное лицо у кого все есть
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Вопрос

10 минут назад
Интересно, а куда ушли деньги перечисленные по призыву администрации? Или это ДРУГИЕ деньги?! А наши копейки действительно порочат мед учреждение.
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Липчанка

11 минут назад
С ума сошли! Сколько живу, столько в больницах не хватает лекарств! И осудить человека за сбор денег на их приобретение - это предел всему. Подлое лицемерие
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Ириша

11 минут назад
Правильно сказала, нищета там
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Перри Мейсон

12 минут назад
главрачиха виновата куда она все девает что выделяют ???? в карман??? это не шутки люди пациенты врачи медсестры говрят что там нихрена нету
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Мнение

14 минут назад
Двойные стандарты были, есть и будут. Многие люди делают пожкртвования на борьбу с короновирусом. А тут человек решил помочь в конкретной ситувции, но у нас же НЕЛЬЗЯ даже думать о том, что где то, что то не так. И даже если человек что то ни так понял, почему бы просто не разъяснить, а сразу тащить человека в суд? А это чтобы другим не повадно было. У нас все врут и злоупотребляют, кроме должностных и власть имущих лиц. Стыдно господа! За вас стыдно! А о состоянии наших больниц можно только тому говорить, кто может уволить главврача. Надеюсь что справедливость всё таки восторжествует!
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Пэрри Мэйсон

14 минут назад
Ды там нищета в этих больницах мы только можем италии и америке помогать для показухи или прогибаться чтоб санкции сняли, женщина хотела помочь а ее за это наказали а знаете почему потому что главрач о б какалась это же может дойти до москвы что тут такое творится
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