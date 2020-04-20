Происшествия
сегодня, 15:05
Липецкая зоозащитница попала под суд
23 2407
Ее обвинили в в злоупотреблении свободой массовой информации.
Сегодня в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка начался суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвиняют по ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.
В свою очередь, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина записала ответное видео, отметив, что о состоянии больницы не может судить человек, «не работающий с нами плечом к плечу».
Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Возможно, гражданский процесс не успеет закончиться сегодня, поскольку интересы зоозащитницы, по данным GOROD48, представляют сразу три адвоката.
фото: vk
В свою очередь, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина записала ответное видео, отметив, что о состоянии больницы не может судить человек, «не работающий с нами плечом к плечу».
Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Возможно, гражданский процесс не успеет закончиться сегодня, поскольку интересы зоозащитницы, по данным GOROD48, представляют сразу три адвоката.
фото: vk
23 2407
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Перри Мейсон
Перри Мейсон
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Перри Мейсон
Мнение
Пэрри Мэйсон