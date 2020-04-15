Коронавирус

сегодня, 13:06

Врачи-инфекционисты показали на видео свою работу с больными COVID-19

10 3383
#Короновирус #врачи #инфекционная больница
5
Врачи-инфекционисты показали на видео свою работу с больными COVID-19

"Работа идёт, лекарств хватает и людей лечат", - говорят доктора.

Загрузка плеера
Впервые в Липецке опубликованы кадры из областной инфекционной больницы, где врачи сейчас спасают жизни и здоровье заразившихся коронавирусом.

На видео, снятом самими врачами, показано, как доктора облачаются в похожие на скафандры специальные защитные костюмы, работают с пациентами и т.д. Ролик показывает и нелёгкий труд, и защиту находящихся на передовой в борьбе с пандемией врачей, и характер работы в эти дни людей в белых халатах. Докторам сейчас непросто, но они продолжают делать всё возможное для борьбы с заразой.

«Когда закончится эпидемия, я каждый день буду проводить со своей дочкой, которую не видела больше двух недель», - говорит в ролике врач-инфекционист Юлия Козьякова.

Немало шуму в Интернете наделало обращение руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения» Екатерины Бильбао, в котором она заявила, что в инфекционной больнице, якобы не хватает лекарств, не обеспечены условия для нормальной работы врачей и т.д. 

Сегодня ответное видео записала главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина.

Недоумённо отметив, «как о состоянии больницы может судить человек, не работающий с нами плечом к плечу?», она сообщила, что лекарств хватает, они поступают регулярно, врачи обеспечены всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты. По словам Сиротинкиной, доктора делают все возможное для лечения больных и предотвращения массовой эпидемии в Липецке.

Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели, 70 — ещё больны. Четыре пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии.

10 3383
#Короновирус #врачи #инфекционная больница
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Адвокат

9 секунд назад
Дороги строим, зеленый остров, больницы убогие, какой позор, лет 40 не ремонтируют ся,
ответить

Евгений

8 минут назад
Маруся, да медики под надзором сидят, а пациентов с легкой формой по домам. Где ЛОГИКА?
ответить

Липчанин

10 минут назад
СПАСИБО!
ответить

Гость

13 минут назад
Куку, медики на передовой.Могут и на квзарменном положении быть.
ответить

Ку

15 минут назад
Маруся, интересно а где они спят , там же на 8 ом
ответить

MASOK.NET

16 минут назад
Советую ещё пластиковый щиток прикрывающий лицо , крепится на голову и даёт дополнительную существенную защиту
ответить

Серый

18 минут назад
Куку, ник тебе подходит.
ответить

Черная молния

32 минуты назад
Спасибо всем медработникам, за ваш не лёгкий труд!!! Крепкого вам здоровья и вашим близким.
ответить

Черная молния

32 минуты назад
Спасибо всем медработникам, за ваш не лёгкий труд!!! Крепкого вам здоровья и вашим близким.
ответить

Маруся

35 минут назад
Куку, а вы не знали? Они не могут возвращаться домой, т.к. их профессия несет самый высокий риск заражения окружающих и близких им людей. реально их жалко, своих родных не видят уже так много дней, как на войне.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#коронавирус #Пасха
«Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет»

6 минут назад

Общество
«Кто в Липецке живет – тот коронавируса не боится»
#провокация
7
«Кто в Липецке живет – тот коронавируса не боится»

15 минут назад

Общество
Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят материальную помощь
#пособия #самоизоляция
3
Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят материальную помощь

27 минут назад

Коронавирус
Путин снова выступит с обращением к россиянам
#обращение #коронавирус
14
Путин снова выступит с обращением к россиянам

42 минуты назад

В России
Цифровой пропуск: первая жалоба
#коронавирус #цифровой пропуск
41
Цифровой пропуск: первая жалоба

52 минуты назад

Общество
Суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции
#суд #самоизоляция #сидимдома
67
Суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции

сегодня, 11:28

Происшествия