Врачи-инфекционисты показали на видео свою работу с больными COVID-19

"Работа идёт, лекарств хватает и людей лечат", - говорят доктора.

Впервые в Липецке опубликованы кадры из областной инфекционной больницы, где врачи сейчас спасают жизни и здоровье заразившихся коронавирусом.

На видео, снятом самими врачами, показано, как доктора облачаются в похожие на скафандры специальные защитные костюмы, работают с пациентами и т.д. Ролик показывает и нелёгкий труд, и защиту находящихся на передовой в борьбе с пандемией врачей, и характер работы в эти дни людей в белых халатах. Докторам сейчас непросто, но они продолжают делать всё возможное для борьбы с заразой.

«Когда закончится эпидемия, я каждый день буду проводить со своей дочкой, которую не видела больше двух недель», - говорит в ролике врач-инфекционист Юлия Козьякова.



Немало шуму в Интернете наделало обращение руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения» Екатерины Бильбао, в котором она заявила, что в инфекционной больнице, якобы не хватает лекарств, не обеспечены условия для нормальной работы врачей и т.д.

Сегодня ответное видео записала главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина.

Недоумённо отметив, «как о состоянии больницы может судить человек, не работающий с нами плечом к плечу?», она сообщила, что лекарств хватает, они поступают регулярно, врачи обеспечены всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты. По словам Сиротинкиной, доктора делают все возможное для лечения больных и предотвращения массовой эпидемии в Липецке.

Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели, 70 — ещё больны. Четыре пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии.