Общество

56 минут назад

Почти каждый второй пострадавший от клещей в Липецкой области – ребёнок

2 784
#Клещи #боррелиоз
2
Почти каждый второй пострадавший от клещей в Липецкой области – ребёнок

Покусы зарегистрированы уже во всех районах области.

Из-за теплой погоды активность клещей в этом году началась рекордно рано: первые покусы были зафиксированы ещё 27 февраля, а на данный момент, по данным регионального управления Роспотребнадзора, жертвами насекомых стали уже 258 человек.

Покусы зарегистрированы во всех районах Липецкой области. Характерно, что люди страдают в основном на территории домовладений и приусадебных участков – 72,1 % пострадавших. Среди пострадавших 104 ребенка – это более 40%.

Самоизоляция сумела несколько снизить и вред от клещей: люди дольше находятся дома, и поэтому эта зараза тоже развивается не так стремительно.

Гражданам, пострадавшим от укусов, советуют снять клеща и обратиться в одну их трёх лабораторий, которые действуют в Липецкой области и могут определить является ли насекомое переносчиком опасных заболеваний. Это ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина 60-А (контактный телефон: 308-672); Клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 37-А (334-357, 334-387); Лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Липецк, ул. Марины Расковой, 18 (250-981).

Фото prizyv.ru


2 784
#Клещи #боррелиоз
2

Комментарии (2)

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Зачем нужен Роспотребнадзор?

11 минут назад
Вести статистику? Толку от этой конторы нет. Одни рвачи-каратели там сидят.
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И снова здорова

13 минут назад
И снова у вас Пут виноват, чего и стоило ожидать
ответить

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