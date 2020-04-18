Война с вирусом: в МГУ создали прототип вакцины против вируса, точность российских тестов – 95%

Тем временем российские ученые ищут вакцину от COVID-19.



В МГУ создали прототип вакцины против COVID-19, а биотехнологическая компания из Санкт-Петербурга уже начала доклинические испытания своей разработки, которую ВОЗ включила в список потенциальных вакцин против коронавируса. У 11 российских тест-систем для выявления вируса точность – 95%, погрешности могут оказаться из-за нарушений в обработке, транспортировке и хранении и неправильного сбора образца. В ЮАР во время карантина грабят школы. В Чехии разрешили играть свадьбы – но гости должны быть в масках.

По данным Роспотребнадзора, на утро 18 апреля в мире зафиксированы 2 250 832 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 87 375 человек.

Погибли от коронавируса 154 712 человек, полностью вылечились – 578 781 человек.

В США выявлено уже 710 372 случая заражения. В Испании 190 839 выявленных зараженных. В Италии - 172 434 случая. Во Франции 147 969 случаев, еще 141 397 – в Германии.

В России за последние сутки зафиксировано 4785 заболевших в 79 регионах. Всего на территории страны 36 793 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 3057 человек. 313 - скончались.

В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 21 человека. С момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 90 находятся на лечении, 1 пациент умер 18 апреля.

Точность российских тестов на коронавирус – 95%

В России зарегистрировано 11 тест-систем для выявления коронавируса, они прошли клинические испытания и подтвердили характеристики чувствительности и специфичности – их точность составила более 95%, а погрешность может зависеть от неправильно взятого образца, нарушениями при обработке, транспортировке и хранении или если тест проводили за пределами диагностического окна, сообщает Росздравнадзор. На точность прогноза может влиять количество дней, которые прошли с момента появления симптомов заболевания.

Российские ученые ищут вакцину от COVID-19

Петербургская компания BIOCAD начала исследовательские работы по созданию мРНК-вакцины против коронавируса. Как сообщил генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, компания уже проводит доклинические испытания вакцины на животных. А в середине лета могут начаться клинические исследования с участием людей. Разработка петербургских ученых вошла в список потенциальных вакцин ВОЗ. Первый прототип вакцины от коронавируса готов также у ученых МГУ - всего исследователи планируют «собрать» пять прототипов и, выбрав лучший, приступить к испытаниям препарата на животных.

IT-компании объединяются с медиками против COVID-19

Компании Mail.ru и Botkin.AI помогут врачам выявлять пневмонию на снимках в борьбе с COVID-19, сообщает компания Mail.ru. Так, технологии искусственного интеллекта платформы Botkin.AI помогут выявить и промаркировать на снимках легкие признаки пневмонии, анализ снимка займет от нескольких секунд, до нескольких минут. Mail.ru предоставит облачные серверы для масштабирования проекта – это позволит использовать систему в клиниках по всей стране. Возможно, сомнения, о которых проинформирует врача система, не подтвердятся, но это сэкономит время на анализ, что важно для работы с пациентом.

Поддержку бизнеса в Британии продлили на месяц

Правительство Великобритании продлило до конца июня программу по поддержке компаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщает кабинет министров – это выплата компенсаций сотрудникам, временно оставшимся без работы, в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц. Программу продлили еще на один месяц после того, как власти объявили о том, что карантин увеличивается еще на три недели.

Коронавирус обрушил ВВП Китая почти на 7%

Прогнозы рассчитывали, что в первом квартале 2020 года ВВП Китая потеряет 6%, а не 6,8%. Это было первое снижение с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР. В марте экономика Китая оставалась под сильным давлением. Особенно страдали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал.

Небо над Парижем стало чище

После начала карантина над европейскими городами значительно сократились выбросы диоксида азота в небо. Например, в Париже они уменьшились на 54% по сравнению с прошлогодним, сообщает Европейское космическое агентство. Показатели по Мадриду, Милану и Риму снизились примерно на 45%, Аналитики сравнили данные, полученные в период с 13 марта по 13 апреля 2020 года и средние показатели за март-апрель 2019 года.

Коронавирус покусился на кофе в Латинской Америке

Пандемия коронавируса COVID-19 в странах Латинской Америки грозит оставить плантации кофе без сборщиков, предупреждает Bloomberg. Для сбора нового урожая в мае производителям кофе в Колумбии, Бразилии и Перу может не хватить рабочих. Так, большую часть урожая в Колумбии до сих пор собирают вручную, привлекать свободных рабочих из других регионов страны проблематично из-за ограничений в передвижении. Покидают свои фермы местные жители в Перу – им не хватает продуктов питания и товаров первой необходимости, которые раньше завозились. А запасы прошлогоднего урожая были исчерпаны после ажиотажного спроса в США из-за пандемии коронавируса.

В ЮАР вандалы грабят школы

За три недели карантина в стране разграбили или сожгли около 400 школ, сообщает местная газета TimesLive со ссылкой на министра начального образования ЮАР Энджи Мотшекга. Преступники похищали учебные и канцелярские принадлежности и школьное имущество, в том числе продукты питания, хранящиеся в блоках питания. Под удар попали не только школы – злоумышленники также совершают многочисленные ограбления магазинов, продающих спиртные напитки и продукты питания.

В Чехии разрешили играть свадьбы

С понедельника в Чехии постепенно ослабляют карантин – в стране разрешат продавать автомобили и играть свадьбы в узком кругу до 10 человек, сообщил глава минздрава Адам Войтех. На свадьбе можно собрать до 10 гостей, без масок на торжестве разрешат остаться только жениху с невестой. Спортсменам также разрешили бесконтактные тренировки на стадионах и открытых пространствах – группами до 10 человек. А студенты вузов, которые учатся на последних курсах, могут приходить на индивидуальные занятия – для них позволили открывать группы до 5 человек.