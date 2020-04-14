Здоровье
сегодня, 13:58
Два сотрудника облздрава могут быть больны коронавирусом
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В ведомстве объявлена самоизоляция.
Два сотрудника областного управления здравоохранения могут быть больны новой коронавирусной инфекцией. Эту информацию GOROD48 подтвердил вице-губернатор Александр Ильин.
- Их анализы в настоящее время верифицируются. В связи с подозрением на коронавирус как контактные протестированы все сотрудники облздрава. В настоящий момент все находятся на самоизоляции по своим рабочим кабинетам. Ходить из кабинета в кабинет запрещено, - сообщил заместитель главы областной администрации.
Сейчас выясняются контакты сотрудников областного управления здравоохранения, первый анализ которых показал положительный результат.
- В этом нет ничего удивительного - эпидемия! У нас в регионе уже есть больные медики, есть больные полицейские. Вирус не выбирает, кого поразить, - прокомментировал GOROD48 ситуацию руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.
По словам начальника облздрава Юрия Шуршукова, в стоящем на передовой борьбы с COVID-19 коллективе областной клинической инфекционной больницы заболевших медиков нет.
- Их анализы в настоящее время верифицируются. В связи с подозрением на коронавирус как контактные протестированы все сотрудники облздрава. В настоящий момент все находятся на самоизоляции по своим рабочим кабинетам. Ходить из кабинета в кабинет запрещено, - сообщил заместитель главы областной администрации.
Сейчас выясняются контакты сотрудников областного управления здравоохранения, первый анализ которых показал положительный результат.
- В этом нет ничего удивительного - эпидемия! У нас в регионе уже есть больные медики, есть больные полицейские. Вирус не выбирает, кого поразить, - прокомментировал GOROD48 ситуацию руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.
По словам начальника облздрава Юрия Шуршукова, в стоящем на передовой борьбы с COVID-19 коллективе областной клинической инфекционной больницы заболевших медиков нет.
78 8572
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