Здоровье

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Два сотрудника облздрава могут быть больны коронавирусом

78 8572
#коронавирус
9
Два сотрудника облздрава могут быть больны коронавирусом

В ведомстве объявлена самоизоляция.

Два сотрудника областного управления здравоохранения могут быть больны новой коронавирусной инфекцией. Эту информацию GOROD48 подтвердил вице-губернатор Александр Ильин.

- Их анализы в настоящее время верифицируются. В связи с подозрением на коронавирус как контактные протестированы все сотрудники облздрава. В настоящий момент все находятся на самоизоляции по своим рабочим кабинетам. Ходить из кабинета в кабинет запрещено, - сообщил заместитель главы областной администрации.

Сейчас выясняются контакты сотрудников областного управления здравоохранения, первый анализ которых показал положительный результат.

- В этом нет ничего удивительного - эпидемия! У нас в регионе уже есть больные медики, есть больные полицейские. Вирус не выбирает, кого поразить, - прокомментировал GOROD48 ситуацию руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.   

По словам начальника облздрава Юрия Шуршукова, в стоящем на передовой борьбы с COVID-19 коллективе областной клинической инфекционной больницы заболевших медиков нет.
78 8572
#коронавирус
9

Комментарии (79)

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Иди в жопу

37 секунд назад
Кто помнит, со своим сралиным.
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Везите их в инфекционку,

2 минуты назад
и всех,с кем они контактировали.Пускай эти черти на своей заднице испытают систему зравоохерения,которую они создали для граждан.
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Какие кабинеты?

5 минут назад
Совсем охерели? В инфекционную больницу всех,с кем они контактировали.
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Единая Россия-партия жуликов и воров

7 минут назад
Зараза к заразе не пристает.
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Изолируйте их на работе-на 14 дней

8 минут назад
Заварить двери,снять ручки дверей кабинетов и ручки с окон.Отключить кондиционеры и разбить лампочку в сортире.Еду привозить ежедневно.
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рулон

10 минут назад
а что в каждом кабинете сортир стоит ну если так то это настоящая самоизоляция
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товарищ

11 минут назад
Инфекционка не резиновая , мест нет , в Данков их надо.
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елена

11 минут назад
То есть после некоторые из них в общественном транспорте поедут домой. Возможность того, что тест не даст положительный результат с первого раза очень велика и являясь разносчиками инфекции эти товарищи спокойно будут контактировать с членами семьи, где логика?
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Вася Куролесов

23 минуты назад
НЕ понятно, Я думаю что со слугами народа поступят следующим образом: они будут до вечера сидеть по кабинетам, попивая чай с валерьянкой ( для успокоения растрепанных тяжким трудом нервов на ниве организации здравозахоронения) и по малой нужде поднимая ногу на кактус с подоконника, им всем сделают экспресс-тесты, получат результаты в течение одного дня и больных повезут лечить, а здоровых -домой, пить на радостях водку после надоевшего за день чая. Ну не будут же они с подведомственным контингентом валяться на продавленных матрацах и с замиранием сердца пять дней ждать результатов. Не все так плохо в нашей медицине, как клевещут враги. Что же, зря они что-ли организовывали здравоохранение в Липецкой области, теперь вот и пришло время попользоваться тем, что создали.
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Марина

25 минут назад
В настоящий момент все находятся на самоизоляции по своим рабочим кабинетам. Ходить из кабинета в кабинет запрещено, - сообщил заместитель главы областной администрации. Ржака! Вам самим не смешно?
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