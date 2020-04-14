Общество

56 минут назад

Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно

10 2378
#коронавирус #школы
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Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно

Сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля.

Ранее министерство просвещения России сообщило о том, что в регионах школы могут досрочно завершить учебный год для 1-8 классов и перенести неосвоенную часть программы на следующий цикл. Однако в нашем регионе досрочных летних каникул не будет: ученики 1-8 классов продолжат учиться на удаленке.

- Вчера в областном управлении образования и науки решили, что в регионе образовательный процесс будет продолжаться с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.

Сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля. Возможно, что у учеников 9-11 классов учебный год закончится 5 июня, а уже 8-9 июня у них начнется итоговая аттестация.



фото: sevopros.ru
10 2378
#коронавирус #школы
1

Комментарии (10)

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Ольга

14 минут назад
Которому ого, Действительно. Они отписались что в нашем регионе все школы готовы к удаленному обучению, а по факту давать задание на дом без объяснения материала это далеко от дистанционного образования.
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Родитель

14 минут назад
У меня дети учатся онлайн, прошу администрацию департамента и школу сдать денги на шторы и на ремонт мебели.
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Ммм

17 минут назад
Полный дурдом с этим учением!!!
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Отпускайте

17 минут назад
Дистанционки нет, только родители нервы терпят.
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Ого

28 минут назад
Крах, значит твой родился безумным, если сам ничего познать не в силах.
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мама школьника

31 минуту назад
Может хватит издеваться! Прежде всего над родителями, все ложится на наши плечи, а мы еще и работаем, заметьте.Сил уже никаких нет. Реально могу сказать-те знания, которые якобы сейчас получают дети, однодневки. Вся эта учеба лишь для галочки, что бы управление поставило себе галочку в табель о рангах.
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Anna

34 минуты назад
три сайта и учебники,это просто ужас.мы только и делаем целый день уроки! Хватит уже мучить детей , родителей и учителей. Сайты вылетают,тормозят.В шцп вообще ничего не понятно.
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Родитель

41 минуту назад
Ольга, всем чиновникам пофик, все делается для галочки. Их необходимо просто понять и простить.
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Александр

42 минуты назад
Нам домашку задают то ,что мы в феврале делали я так понимает чисто для вида ,ведь учителя понимаю , что родители новый материал объяснить не смогут ,ну или большинство.
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Ольга

46 минут назад
Да разве это обучение? Дети не осваивают новый материал, т. к. родители не в состоянии им правильно донести информацию. Просто задают домашнее задание, и делай как хочешь. И это при том что родителям работу никто не отменял.
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