Общество
56 минут назад
Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно
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Сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля.
Ранее министерство просвещения России сообщило о том, что в регионах школы могут досрочно завершить учебный год для 1-8 классов и перенести неосвоенную часть программы на следующий цикл. Однако в нашем регионе досрочных летних каникул не будет: ученики 1-8 классов продолжат учиться на удаленке.
- Вчера в областном управлении образования и науки решили, что в регионе образовательный процесс будет продолжаться с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
Сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля. Возможно, что у учеников 9-11 классов учебный год закончится 5 июня, а уже 8-9 июня у них начнется итоговая аттестация.
фото: sevopros.ru
- Вчера в областном управлении образования и науки решили, что в регионе образовательный процесс будет продолжаться с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
Сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля. Возможно, что у учеников 9-11 классов учебный год закончится 5 июня, а уже 8-9 июня у них начнется итоговая аттестация.
фото: sevopros.ru
10 2378
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