сегодня, 17:46
В Липецкой области приостановлено посещение храмов
Предписание митрополии о приостановлении посещения церквей вынес глава регионального Роспотребнадзора Владимир Бондарев. Глава Липецкой митрополии распорядился об исполнении решения государственной структуры.
На сайте Липецкой и Задонской митрополии сегодня опубликовано соответствующее распоряжение митрополита Арсения:
«В связи с продолжающейся регистрацией случаев заболевания короновирусной инфекцией (COVID-19) во многих областях Российской Федерации, в том числе ив нашем регионе, и в связи с предписанием руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области В.А. Бондарева, на территории Липецкой епархии при проведении Богослужений вводится ограничение посещения гражданами приходов и монастырей за исключением священнослужителей, членов приходского собрания и лиц, необходимых при совершении богослужений и функционирования религиозных зданий».
Распоряжение митрополита должно быть размещено на дверях храмов, информационных досках и перед церковными оградами. При этом митрополит Арсений рекомендует верующим молиться дома, соучаствовать в богослужениях в ходе телевизионных трансляций.
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