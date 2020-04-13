Коронавирус

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В Липецкой области приостановлено посещение храмов

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#коронавирус
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В Липецкой области приостановлено посещение храмов

Предписание митрополии о приостановлении посещения церквей вынес глава регионального Роспотребнадзора Владимир Бондарев. Глава Липецкой митрополии распорядился об исполнении решения государственной структуры.







12 апреля руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиы прав потребителей и благополучия человека Владимир Бондарев направил главе Липецкой и Задонской митрополии Арсению предписание о приостановке с 13 апреля и до особого распоряжения посещения храмов. Исключение сделано для священников, а так же лиц, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн трансляций». При этом, всем находящимся в храмах необходимо быть в масках, которые закрывают нос и рот, и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Главный санитарный врач также распорядился провести в приходах дезинфекцию. 

На сайте Липецкой и Задонской митрополии сегодня опубликовано соответствующее распоряжение митрополита Арсения: 

«В связи с продолжающейся регистрацией случаев заболевания короновирусной инфекцией (COVID-19) во многих областях Российской Федерации, в том числе ив нашем регионе, и в связи с предписанием руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области В.А. Бондарева, на территории Липецкой епархии при проведении Богослужений вводится ограничение посещения гражданами приходов и монастырей за исключением священнослужителей, членов приходского собрания и лиц, необходимых при совершении богослужений и функционирования религиозных зданий». 

Распоряжение митрополита должно быть размещено на дверях храмов, информационных досках и перед церковными оградами. При этом митрополит Арсений рекомендует верующим молиться дома, соучаствовать в богослужениях в ходе телевизионных трансляций.
46 2143
#коронавирус
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Комментарии (47)

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ХХХ

1 секунду назад
Никакого сифилиса у Ленина не было ,это измышления ненавистников социализма ,опровергнуть эту ложь сейчас по телевидению не возможно ,ее не пропустят хозяева телевидения .
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Грустный

2 минуты назад
Читай Википедию и воспом инания его секретаря дъяка Кураева - " В тот же день бывший референт патриарха Андрей Кураев рассказал, что Алексий II умер, упав и ударившись затылком в туалете"
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Имя

3 минуты назад
Ой ой, в Израиле, как говорят, сатанисты массоны готовятся презентовать всему миру антихриста, даже жертвенник с ягненком уже совершили на Пейсах. Святые отцы и старцы предупреждали нас, чтобы ни в коем случае на него не смотреть.Также, святые старцы говорили, что он явит себя в новостях. Так что будьте аккуратнее 18 апреля, когда будет трансляция из Иерусалима!!! Лучше ее пропустить, чтобы не прельститься. Кто в курсе, что сейчас вообще происходит в мире, тот меня услышит!
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Что-то божественное снизошло на головы

4 минуты назад
Ох, неужели, разум восторжествовал.
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весёлый

7 минут назад
грустный, не лги!
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грустный

8 минут назад
Ленин ( Бланк ) умер от сифилиса, поразившего его мозк ! Многие название это карой за его бесчинства и революцию. А патриарх Алексий вообще умер в сортире на унитазе - и это исторический факт !
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весёлый

8 минут назад
Не ищите виноватых ,мы все грешны !
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гость

8 минут назад
Эпидемиолог, ты прид....рок
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весёлый

9 минут назад
тогда, если Мой народ, который называется Моим Именем, смирит себя, станет молиться и искать Моего лица и отвернется от своих злых путей, Я услышу с небес, прощу их грех и исцелю их землю.
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весёлый

12 минут назад
Экс-губернатора Ровенской области Украины Васыля Червония убила молния. Многие назвали это божьей карой - ранее Червоний, кошевой казацкий атаман, захватывал храмы и монастыри Украинской православной церкви Московского патриархата и передавал их раскольническому Киевскому патриархату. Верующих и священников во время этих захватов нещадно избивали. Червоний был с друзьями на рыбалке. Началась гроза, и в бывшего губернатора ударила молния. Его доставили в реанимацию ближайшей больницы, но не смогли спасти.
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