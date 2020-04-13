сегодня, 09:00
УФАС: Имбирный ажиотаж в Липецке сошёл на нет
Антимонопольщики региона фиксируют стабилизацию розничной стоимости товара: взвинченные цены на плод вернулись к рыночным показателям.
- Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3000-7000 рублей. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазон от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы. Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер, отмечают в УФАС.
По данным Россельхознадзора, с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2,4 тысячи тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объема импорта продукта за предыдущие три месяца.
Напомним, ранее со взлетом цен на лимон и имбирь разбиралось региональное управление потребительского рынка и ценовой политики. Начальник ведомства Юрий Букреев сделал выводы, аналогичные итогам проверки ФАС, еще в начале апреля, когда стоимость этих товаров выросла на порядок. Спрос на имбирь и лимоны резко вырос после разошедшихся по интернету сообщений об их полезности при коронавирусной эпидемии. Но, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, ни имбирь, ни лимон не панацея от коронавируса.
- Кто-то решил «срубить кэш»: сегодня 70% лимонов в Россию поступает из Турции, поставки открыты. С 6 января закрыта граница с Китаем, но его доля импорта составляет всего 12%. Нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией и спекулятивными методами заработать на потребностях жителей в условиях пандемии. Это недопустимо. Цены на эти продукты не регулируются государством. Рыночная цена на лимоны, как была, так и осталась в пределах 80-100 рублей за килограмм, а имбиря – 600 рублей за килограмм. Розничным продавцам и сетевым магазинам рекомендую искать других поставщиков, а не становиться соучастником в «обдирании» граждан! Гражданам, в свою очередь, советую выбирать другие продукты с витамином С и цитрусовые. День-два и цены на эти продукты вернутся к прежним, - прогнозировал Юрий Букреев.
Фото: liptorg-cp.ru
Сергей 13
Ватник
Люди добрые
Хмельник
данковчанин
Бугага
Нет
ужас
Кот
Гость