Общество

сегодня, 09:00

УФАС: Имбирный ажиотаж в Липецке сошёл на нет

30 2270
#цены #имбирь #УФАС
2
УФАС: Имбирный ажиотаж в Липецке сошёл на нет

Антимонопольщики региона фиксируют стабилизацию розничной стоимости товара: взвинченные цены на плод вернулись к рыночным показателям.

Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19, сообщает УФАС по Липецкой области.

- Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3000-7000 рублей. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазон от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы. Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер, отмечают в УФАС.

По данным Россельхознадзора, с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2,4 тысячи тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объема импорта продукта за предыдущие три месяца.

Напомним, ранее со взлетом цен на лимон и имбирь разбиралось региональное управление потребительского рынка и ценовой политики. Начальник ведомства Юрий Букреев сделал выводы, аналогичные итогам проверки ФАС, еще в начале апреля, когда стоимость этих товаров выросла на порядок. Спрос на имбирь и лимоны резко вырос после разошедшихся по интернету сообщений об их полезности при коронавирусной эпидемии. Но, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, ни имбирь, ни лимон не панацея от коронавируса.

- Кто-то решил «срубить кэш»: сегодня 70% лимонов в Россию поступает из Турции, поставки открыты. С 6 января закрыта граница с Китаем, но его доля импорта составляет всего 12%. Нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией и спекулятивными методами заработать на потребностях жителей в условиях пандемии. Это недопустимо. Цены на эти продукты не регулируются государством. Рыночная цена на лимоны, как была, так и осталась в пределах 80-100 рублей за килограмм, а имбиря – 600 рублей за килограмм. Розничным продавцам и сетевым магазинам рекомендую искать других поставщиков, а не становиться соучастником в «обдирании» граждан! Гражданам, в свою очередь, советую выбирать другие продукты с витамином С и цитрусовые. День-два и цены на эти продукты вернутся к прежним, - прогнозировал Юрий Букреев.



Фото: liptorg-cp.ru

30 2270
#цены #имбирь #УФАС
2

Комментарии (31)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

6 секунд назад
Гость, всё будет,как всегда, гарант конституции выскажет удивление сложившейся ситуацией.
ответить

Ватник

12 минут назад
Люди добрые, вот и сиди голодный а я по карте выручай жру пальмовфй жир который вызывает онкологию и посрать на это
ответить

Люди добрые

16 минут назад
Не пораждайте этот бестолковый ажиотаж и подьем цен прекратите все скупать и цены пойдут в низ
ответить

Хмельник

17 минут назад
Только у нас пенное по акции приходите к нам все к нам у нас все безопастно и качественно
ответить

данковчанин

22 минуты назад
Покупал лимоны в субботу по 350 руб., имбирь был по 1000 руб. Все это в павильоне на рынке.
ответить

Бугага

29 минут назад
СИДИТЕ ДОМА)))))))
ответить

Нет

32 минуты назад
Кот, только имбирный
ответить

ужас

38 минут назад
Наш много страдальный бизнес охренел! Ноют что платить не чем , хотя почти у всех огромные счета в банках. Но жаба душит заплатить людям просто так! Там ещё плюс решили некоторые увеличить свой капитал!
ответить

Кот

39 минут назад
А лимонный ажиотаж остановили? Гречневый? Масочный?
ответить

Гость

39 минут назад
А где же штрафы,наказания для тех,кто так цены завышает?В период эпидемии?Когда президент сказал с экранов,что цены повышаться не будут?Это называется "будут пресекаться попытки завысить цены"?Просто пальчиком погрозили???Конфисковать у таких барыг весь товар,наложить штрафы,да не по тысяче...Глядишь,и подумают ,как цены такие ломить.А так, это просто пшик...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Чаплыгинская прокуратура выявила 7 сайтов, на которых учили делать взрывчатку
#Прокуратура #экстремизм
Чаплыгинская прокуратура выявила 7 сайтов, на которых учили делать взрывчатку

4 минуты назад

Общество
График планируемого отключения горячей воды в Липецке в 2020 году
#горячая вода
График планируемого отключения горячей воды в Липецке в 2020 году

12 минут назад

Общество
Челлендж самоизоляции: липчане лезут на стену
#челлендж #сидимдома
Челлендж самоизоляции: липчане лезут на стену

48 минут назад

Общество
Заместителем главы администрации Липецка стала Ольга Углева
#администрация Липецка
52
Заместителем главы администрации Липецка стала Ольга Углева

сегодня, 08:59

Общество
Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7
#самоизоляция #индекс #сидимдома
27
Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7

сегодня, 08:48

Общество
Десять улиц Липецка останутся без холодной воды
#отключение
11
Десять улиц Липецка останутся без холодной воды

сегодня, 07:41

Общество