Общество

сегодня, 09:46

16% липчан используют самоизоляцию для самообразования

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#образование #опрос
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16% липчан используют самоизоляцию для самообразования

Но только 4% готовы получить новую профессию онлайн.

Эксперты финансового университета при правительстве России провели исследования интереса россиян к переобучению и получению дополнительного образования во время вынужденных апрельских каникул. Опрос граждан, оказавшихся в непредвиденном отпуске, показал, что 24% из них используют свободное время для получения дополнительных знаний, необходимых для повышения собственной квалификации. В этих 24% основной вес (18%) приходится на сотрудников различных организаций, намеренных повысить квалификацию по основной специальности.

Города, где сегодня имеется самый высокий спрос на повышение квалификации, включая и дистанционные программы, это Оренбург, Хабаровск, Уфа, Красноярск, Владивосток. Там о планах повысить квалификацию заявили от 26 до 38% респондентов опроса. Липчане оказались не в лидерах по тяге к знаниям. В Липецке только 16% респондентов рассказали о планах по самообразованию. Еще ниже интерес к онлайн-обучению в Воронеже (14%) и Москве (13%).

Наиболее востребованы дистанционные программы повышения квалификации (в порядке убывания востребованности) среди: сотрудников системы образования (учителей, сотрудников дошкольных учреждений, методистов и т.п.), медицинских работников (врачей, медсестер), бухгалтеров, юристов, работников культуры, библиотекарей, кадровиков и специалистов в области дистанционного образования.

Наряду с теми, кто воспользовался каникулами для повышения квалификации, имеется достаточное число тех, кто намерен получить новые знания и навыки для смены профессии – 6% участников исследования. Чаще всего такие планы строят жители Новокузнецка, Барнаула и Хабаровска – от 10 до 13% респондентов опроса. В Липецке готовы к получению новой профессии онлайн только 4% опрошенных.

- Среди специальностей, которые бы люди хотели освоить, достаточно большой распространенностью отличаются такие виды деятельности, как программист, психолог, психотерапевт, фармацевт, специалист в области анализа данных и компьютерных технологий. С другой стороны, многие люди, особенно предпенсионного возраста, выбирают для переобучения такие распространенные специальности, как медсестра или другой младший медицинский персонал, социальный работник, сотрудник делопроизводства, воспитатель детского сада, сварщик, токарь, электрик и водитель спецтехники, - отмечают авторы исследований.
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#образование #опрос
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Комментарии (7)

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Елена

12 минут назад
Все платформы дистанционного обучения платные
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Бред

сегодня, 11:32
Мне 50 лет, 2 высших образования, опыт работы в крупных государственных и коммерческих организациях. Хочу работать воспитателей в детском саду! :) :) :) :) Хахаха
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Гость

сегодня, 11:28
А зачем образование холопам?))))
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Город

сегодня, 11:02
Гость, наверное, лучше чтобы штрафовали...а-то получается, что одни дрбросовестно по домам сидят, а другие шляются непонятно где, заразу распространяя.
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***

сегодня, 10:59
Гость, может все-таки немного посидеть дома и выйти? А-то с такими советами до осени придется дома обитать.
ответить

Самообразование

сегодня, 10:27
Столько интересного про воровскую власть почитал, узнал, проанализировал- мама не горюй !.
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Вы что там курите?

сегодня, 09:53
предпенсионного возраста, выбирают для переобучения такие распространенные специальности, как медсестра или другой младший медицинский персонал, социальный работник, сотрудник делопроизводства, воспитатель детского сада, сварщик, токарь, электрик и водитель спецтехники..
ответить

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