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Задержанные в Сочи бомжи избили казаков и сбежали
Из Сочи в социальные приюты пытались вывезти 28 человек без определенного места жительства, но они сбежали.
На курорте нет социальных приютов. Поэтому бездомных регулярно увозят из города. Затем их отправляют в социальные приюты Краснодарского края. Очередной такой вывоз был запланирован на среду, 8 апреля. В автобус поместили 28 человек, которых сопровождали двое казаков. В какой-то момент бомжи попросили сделать вынужденную остановку и разбежались. При этом они избили сопровождавших казаков. По факту случившегося ведется проверка, сообщает fishki.net со ссылкой на sochistream.ru