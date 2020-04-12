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сегодня, 09:22

Задержанные в Сочи бомжи избили казаков и сбежали

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Из Сочи в социальные приюты пытались вывезти 28 человек без определенного места жительства, но они сбежали. 

На курорте нет социальных приютов. Поэтому бездомных регулярно увозят из города. Затем их отправляют в социальные приюты Краснодарского края. Очередной такой вывоз был запланирован на среду, 8 апреля. В автобус поместили 28 человек, которых сопровождали двое казаков. В какой-то момент бомжи попросили сделать вынужденную остановку и разбежались. При этом они избили сопровождавших казаков. По факту случившегося ведется проверка, сообщает fishki.net со ссылкой на sochistream.ru
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