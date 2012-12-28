39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Погибшие были братьями. По предварительным данным, они задохнулись в дыму.
«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Напомним, этой ночью в девятиэтажном доме на проспекте Победы, 118 в Липецке загорелась одна из квартир. Во время тушения пожара эвакуированы шесть человек. После того, как пожар был потушен, в квартире нашли тела двух мужчин.
СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту смерти братьев при пожаре.
«По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Следователем регионального СК России проведён осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы. Тела мужчин отправлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Устанавливается причина возгорания, предварительно – пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
