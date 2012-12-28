Все новости
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей
Общество
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке
Общество
Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию
Спорт
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Происшествия
913
48 минут назад
1

Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года

Погибшие были братьями. По предварительным данным, они задохнулись в дыму.

Полицейские установили личности погибших в ночном пожаре на проспекте Победы мужчин: им было 44 и 33 года. Они были братьями. 

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Напомним, этой ночью в девятиэтажном доме на проспекте Победы, 118 в Липецке загорелась одна из квартир. Во время тушения пожара эвакуированы шесть человек. После того, как пожар был потушен, в квартире нашли тела двух мужчин.

СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту смерти братьев при пожаре.   

«По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Следователем регионального СК России проведён осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы. Тела мужчин отправлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Устанавливается причина возгорания, предварительно – пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки», —  сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.


пожар
0
3
1
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Натали
7 минут назад
Хорошие ребята но как так получилось. Соболезную родным а маме сил и здоровья
Ответить
