На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля

За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.



17 декабря в Липецке на площади Мира столкнулись автомобили «Эксид» с 36-летним мужчиной за рулем и «ГАЗ» с 26-летним водителем. В аварии получил травмы водитель «Эксид», после оказания помощи он был отпущен.Еще одна авария в Липецке произошла вчера вечером на улице Ушинского: 69-летний водитель «Рено» сбил 56-летнюю женщину. Ее госпитализировали.В Усманском районе на дороге Усмань – Московка – Дрязги 16-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Доставлена в больницу 18-летняя пассажирка машины.