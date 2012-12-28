Все новости
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Общество
Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию
Спорт
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Происшествия
709
сегодня, 08:40
2

На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля

За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.

17 декабря в Липецке на площади Мира  столкнулись автомобили «Эксид» с 36-летним мужчиной за рулем и «ГАЗ» с 26-летним водителем. В аварии получил травмы водитель «Эксид», после оказания помощи он был отпущен.

Еще одна авария в Липецке произошла вчера вечером на улице Ушинского: 69-летний водитель «Рено» сбил 56-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

В Усманском районе на дороге Усмань – Московка – Дрязги 16-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Доставлена в больницу 18-летняя пассажирка машины.

авария
ДТП
0
0
3
0
0

Комментарии (2)

Гость
11 минут назад
Вроде сегодня четверг а аварий как в пятницу или понедельник
Элиот
52 минуты назад
16 летний водитель? А что? Права разве не с 18 дают?
