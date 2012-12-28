39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Происшествия
709
сегодня, 08:40
2
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.
Еще одна авария в Липецке произошла вчера вечером на улице Ушинского: 69-летний водитель «Рено» сбил 56-летнюю женщину. Ее госпитализировали.
В Усманском районе на дороге Усмань – Московка – Дрязги 16-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Доставлена в больницу 18-летняя пассажирка машины.
0
0
3
0
0
Комментарии (2)