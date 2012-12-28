Все новости
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
63-летняя жительница Тулы приехала в гости в Липецк и неделю общалась с мошенниками
Происшествия
60-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке стройматериалов
Происшествия
Цены на бензин снова остановились в Липецкой области
Общество
На НЛМК определили лучших электромонтеров
НЛМК Live
НЛМК Live
277
сегодня, 14:22

На НЛМК определили лучших электромонтеров

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел конкурс «Лучший по профессии» среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования. В соревновании участвовали 122 специалиста.

В финале участникам нужно было найти и устранить пять неисправностей в электросхеме. Быстрее всех с заданием справился Максим Леликов из цеха технологической автоматизации и электрооборудования аглодоменного производства. Второе место у Михаила Пономарева из ремонтного цеха кранового оборудования, третье занял электромонтер прокатного производства Дмитрий Комков. Лучшим молодым рабочим стал электромонтер аглодоменного производства Евгений Мазалов.

— Конкурс профессионального мастерства — это возможность увидеть свои слабые стороны, научиться работать быстрее и точнее, обменяться полезными знаниями с коллегами. Здесь приобретаешь опыт и уверенность, — отметил Вадим Новожилов, электромонтер цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства.

Ежегодно в конкурсах профессионального мастерства на предприятии участвуют свыше тысячи сотрудников. В этом году на комбинате прошло более 40 таких соревнований. Победители и призеры получают премии в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места. В конце года на НЛМК проходит торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Лучший по профессии». 
