НЛМК Live
сегодня, 14:22
На НЛМК определили лучших электромонтеров
На Новолипецком металлургическом комбинате прошел конкурс «Лучший по профессии» среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования. В соревновании участвовали 122 специалиста.
— Конкурс профессионального мастерства — это возможность увидеть свои слабые стороны, научиться работать быстрее и точнее, обменяться полезными знаниями с коллегами. Здесь приобретаешь опыт и уверенность, — отметил Вадим Новожилов, электромонтер цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства.
Ежегодно в конкурсах профессионального мастерства на предприятии участвуют свыше тысячи сотрудников. В этом году на комбинате прошло более 40 таких соревнований. Победители и призеры получают премии в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места. В конце года на НЛМК проходит торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Лучший по профессии».
