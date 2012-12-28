На НЛМК определили лучших электромонтеров

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел конкурс «Лучший по профессии» среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования. В соревновании участвовали 122 специалиста.

В финале участникам нужно было найти и устранить пять неисправностей в электросхеме. Быстрее всех с заданием справился Максим Леликов из цеха технологической автоматизации и электрооборудования аглодоменного производства. Второе место у Михаила Пономарева из ремонтного цеха кранового оборудования, третье занял электромонтер прокатного производства Дмитрий Комков. Лучшим молодым рабочим стал электромонтер аглодоменного производства Евгений Мазалов.— Конкурс профессионального мастерства — это возможность увидеть свои слабые стороны, научиться работать быстрее и точнее, обменяться полезными знаниями с коллегами. Здесь приобретаешь опыт и уверенность, — отметил Вадим Новожилов, электромонтер цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства.Ежегодно в конкурсах профессионального мастерства на предприятии участвуют свыше тысячи сотрудников. В этом году на комбинате прошло более 40 таких соревнований. Победители и призеры получают премии в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места. В конце года на НЛМК проходит торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Лучший по профессии».