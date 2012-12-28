Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей

37-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление.

37-летнюю липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление соседки в чате дома. Женщину привлекли к административной ответственности по части второй статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, поспорив с соседкой в общедомовом чате в мессенджере, 37-летняя липчанка разместила сообщение, в котором оскорбила ее бранным словом. Его увидели и другие жильцы дома — участники этого чата. Со скриншотом переписки обиженная женщина пошла сначала в полицию, а потом и в прокуратуру. В результате дело дошло до суда и последовало наказание.