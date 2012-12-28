Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
37-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, поспорив с соседкой в общедомовом чате в мессенджере, 37-летняя липчанка разместила сообщение, в котором оскорбила ее бранным словом. Его увидели и другие жильцы дома — участники этого чата. Со скриншотом переписки обиженная женщина пошла сначала в полицию, а потом и в прокуратуру. В результате дело дошло до суда и последовало наказание.
