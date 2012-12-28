Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети

39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Сегодня, 17 декабря, мы опубликовали видео полета автомобиля в коммунальную раскопку, убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы заочно, и мэрия отчиталась о всех выплатах трамвайному концессионеру, который, в свою очередь, обязательства еще не выполнил.
А сегодня мы опубликовали запись камеры наблюдения, на которой видно, произошла авария.
«ВАЗ загнал Кашкая в лузу! Было бы прикольно, если бы не было фатально», — съязвил Бильярд.
«В таких раскопках весь поселок ЛТЗ. Раскопают и по полгода ямы», — возмутился ЛТЗ (пос.соц.бедствия).
«Весь Город перекопан. На ЛТЗ так по три раза одно и тоже место раскопали. Сперва водоканал, потом Квадра и сейчас горгаз. Трижды одно место. Живём в городе клоунов», — добавил комментатор.
Случаев, когда машины падают в коммунальные раскопки в Липецке немало. Самый запоминающийся произошел в январе 2021 года на улице Стаханова, когда автомобиль провалился яму с кипятком, там же получила ожоги девушка. В августе того же года машина въехала в яму на улице Депутатской. В мае 2022 года случилось еще одно резонансное происшествие: автобус едва не ушел под землю на улице Советской. В сентябре 2024 года на улице Катукова «ВАЗ» оказался в ловушке. Менее чем через месяц «Лада Гранта» упала в яму на улице Мичурина. В октябре 2025 года на улице Московской провалился в раскоп автомобиль Росгвардии.
Сегодня было много новостей о ДТП и их последствиях.
Накануне вечером на дороге Грязи — Коробовка 57-летний водитель «Нивы» насмерть сбил 63-летнюю женщину.
Пьяного водителя «Тойоты Ленд Крузер» осудили на пять лет лишения свободы за то, что угробил пассажирку. На дороге Чаплыгин — Лев-Толстой он не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.
А 39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец. Эта авария произошла 15 августа 2024 года в селе Воскресеновка Липецкого района. Грузовик «Скания» столкнулся с легковым автомобилем «Шевроле», в котором ехала семья из Чаплыгинского района.
Задонский районный суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве 26-летней матери двоих детей Айзанат Магомедовой, совершённом в мае 2009 года. Заочно к 10 годам строгого режима приговорен отец детей Георгий Гобозашвили. Дело в том, что он скрылся сразу после убийства и 16 лет находится в международном розыске.
«Зачем нужны такие некрасивые и агрессивные любовники? Что, так плохо одной?», — спросила Мадам Грицацуева.
«Вылитый Отелло!», — считает Тыква.
Советский районный суд приговорил 42-летнего жителя села Сырское к девяти годам строгого режима за пьяную поножовщину. Прошлой осенью в гостях у знакомой на улице Вермишева он дважды ударил собутыльника ножом в бедро, и тот умер от кровопотери.
Убийца же пытался доказать, что сделал нанес удар ненамеренно, якобы он резал шаурму, развернулся, чтобы ответить на вопрос, и случайно попал ножом в ногу собутыльнику.
Замначальника управления Росприроднадзора Денис Просолов получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч и лишился чина.
Мэрия Липецка заплатила за трамвайную концессию исполнителю работ 4 миллиарда 822 миллиона рублей. Таким образом как администрация полностью выполнила свои обязательства перед концессионером, компанией «Мовиста Регионы Липецк».
Однако эту новость вряд ли можно назвать отличной. Компания «Мовиста» должна была завершить реконструкцию трамвайной сети города к концу 2025 года, но конца этой работе не видно. Если кто забыл, то концессионер должен был реконструировать 40,8 км трамвайных путей и построить 5,2 км новых, заменить контактную сеть, обновить трамвайное депо, и купить 46 современных низкопольных вагонов. По факту Липецк получил лишь 24 километра переложенных путей и новые трамваи.
Из‑за удорожания работ и проблем с привлечением заемных средств концессионер предложил мэрии и правительству области пересмотреть условия соглашения. В итоге решено продлить реализацию проекта до 31 декабря 2027-го.
«Какой-то блатной концессионер. Что не скажет, всё для него делают. Пешеходный переход убрать, пожалуйста, мост переделать, пожалуйста, бабла подкинуть — всегда рады», — удивился Васёк.
«Ничего страшного, так во всех регионах, всех заставили строить трамвайные пути, и везде все не сделали», — попытался успокоить комментатор.
«Вы совершенно правы. Но отказаться было можно. И Воронеж — пример этого. В последний момент местные депутаты, которые не чета нашим, настояли на отказе от концессии. И её насадили Липецку», — ответил комментатору Глеб Жеглов.
«Ну и где вывод, где плата за неустойку?» — спросила Бабушка Ненила.
«Бегали старые трамвайчики и бегали, свою работу выполняли. А теперь что? Трамвая от Центрального рынка не стало. Где мои трамваи? А миллионы-то тю, ушли», — сокрушается другая Бабушка.
И с погодой все не складывается. Завтра в Липецке, по-прежнему то-ли осень, то-ли весна, но никак не зима: от 0 до +2 градусов
Тем, кто верит народным приметам, сообщаем, что 17 декабря Варварин день. Считалось, что именно в Варварин день начинаются зимние морозы.
