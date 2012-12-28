Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети

Сегодня, 17 декабря, мы опубликовали видео полета автомобиля в коммунальную раскопку, убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы заочно, и мэрия отчиталась о всех выплатах трамвайному концессионеру, который, в свою очередь, обязательства еще не выполнил.