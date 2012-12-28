Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
сегодня, 12:34
Квитанции на капремонт для домов со спецсчетом перейдут в цифровой формат с 2026 года
Платежные документы собственникам квартир в домах со специальным счетом с 1 января 2026 года будут размещаться в электронном виде.
Основной и бесплатный способ получения квитанции — электронный:
- Через систему ГИС ЖКХ, доступную в мобильном приложении «Госуслуги.Дом» (6+).
- На официальном сайте ФКР Липецкой области ( kapremont48.ru/) в разделе «Электронная квитанция». Платежный документ будет ежемесячно направляться на указанный адрес электронной почты.
При желании получать квитанции в бумажном виде собственникам нужно на общем собрании принять решение о выборе уполномоченной организации, которая возьмет на себя оказание услуги, а также определить порядок предоставления квитанций и стоимость обслуживания. Таким лицом может быть выбрана управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или иная специализированная компания.
В Липецкой области фонд капитального ремонта на специальных счетах формируют почти 500 многоквартирных домов.
2