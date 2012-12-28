В Липецкой области до +3, снега не предвидится

Температура остается выше нормы.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Ночью на улице от -4 до +1 градуса, днем — от -2 до +3.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, днем — около 0 градусов.День 19 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 30 градусов мороза.