Происшествия
1439
сегодня, 12:39
9
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Обвинение считает, что еще в 2023 году женщина должна была демонтировать козырёк над балконом, который установил прежний владелец квартиры.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, действия хозяйки квартиры, с козырька балкона которой упала наледь, квалифицированы следствием по части первой статьи 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
«По версии следствия, 35-летняя женщина в 2021 году купила квартиру на пятом этаже дома. Прежний владелец квартиры самовольно установил над балконом металлический козырёк, который по решению суда еще в 2023 году новая собственница должна была демонтировать, но этого не сделала. В конце февраля наледь с козырька упала на 63-летнего мужчину, вышедшего из пункта выдачи заказов, расположенного в этом доме. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой впоследствии умер», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, что вес ледяного кома, упавшего липчанина, составил три килограмма. 28 февраля мужчину доставили в реанимацию больницы «Липецк-Мед» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его ввели в медикаментозную кому и перевели на искусственное дыхание с помощью аппарата ИВЛ. Однако 8 марта он умер.
Напомним, в Липецке такое дело не первое. Зимой 2019 года сошедшая с пятого этажа дома на улице Депутатской лавина убила 78-летнюю Раису Родину. Полтора года спустя суд признал виновным в ее смерти Сергея Медведкова — владельца квартиры, с балконного козырька которой упала наледь, и назначил ему полтора года ограничения свободы с выплатой сестре сестре Раисы Родиной 19 тысяч рублей компенсации материального ущерба и 400 тысяч рублей — морального вреда.
Комментарии (9)