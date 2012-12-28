Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Читать все
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
63-летняя жительница Тулы приехала в гости в Липецк и неделю общалась с мошенниками
Происшествия
60-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке стройматериалов
Происшествия
В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Читать все
Происшествия
1439
сегодня, 12:39
9

63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд

Обвинение считает, что еще в 2023 году женщина должна была демонтировать козырёк над балконом, который установил прежний владелец квартиры.

Заместитель прокурора Советского района Липецка направил в суд уголовное дело по гибели 63-летнего мужчины после падения на него наледи с козырька балкона дома №10/1 по улице Терешковой. Трагедия произошла вечером 28 февраля этого года.

7dvpfeuxjhqdlh4d6a69gmq9ki4i95j8.jpg

efqarz2rw58j9gxyu37yw7f2axl2mo27.jpg

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, действия хозяйки квартиры, с козырька балкона которой упала наледь, квалифицированы следствием по части первой статьи 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

«По версии следствия, 35-летняя женщина в 2021 году купила квартиру на пятом этаже дома. Прежний владелец квартиры самовольно установил над балконом металлический козырёк, который по решению суда еще в 2023 году новая собственница должна была демонтировать, но этого не сделала. В конце февраля наледь с козырька упала на 63-летнего мужчину, вышедшего из пункта выдачи заказов, расположенного в этом доме. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой впоследствии умер», — рассказали в прокуратуре.


Напомним, что вес ледяного кома, упавшего липчанина, составил три килограмма. 28 февраля мужчину доставили в реанимацию больницы «Липецк-Мед» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его ввели в медикаментозную кому и перевели на искусственное дыхание с помощью аппарата ИВЛ. Однако 8 марта он умер.

g7m8pcxkwveqejk0al32f809f6aazt07 (1).webp

Напомним, в Липецке такое дело не первое. Зимой 2019 года сошедшая с пятого этажа дома на улице Депутатской  лавина убила 78-летнюю Раису Родину. Полтора года спустя суд признал виновным в ее смерти Сергея Медведкова — владельца квартиры, с балконного козырька которой упала наледь, и назначил ему полтора года ограничения свободы с выплатой сестре сестре Раисы Родиной 19 тысяч рублей компенсации материального ущерба и 400 тысяч рублей — морального вреда. 



ЖКХ
наледь
1
9
3
1
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да ладно
4 минуты назад
Приговорить к уголовной ответственности директора управляющей компании! Причем тут хозяйка квартиры? Тогда возьмитесь за весь город и демонтируйте остекления балконов всех этажей, вот как были дома по проекту изначально! А то быстро нашли, кого наказать! А у самих беспредел полнейший во всех сферах в городе!
Ответить
Василий
6 минут назад
Это управляшек надо скдить а не хозяина кварттры
Ответить
Семен Семеныч
33 минуты назад
Где смотритель города? Кто во что горазд городит из своих балконов, фасады все в кондиционерах, кто куда смог навесить. Нет жестких порядков, нет контроля, вот и будет хаос. Но и собственник квартиры не должен за снег на крыше отвечать, ЖЭК должен чистить!
Ответить
Молодцы
39 минут назад
Нашли крайнего! УК должна чистить крыши, тогда и на козырьках не будет наледей, и посмотрите по Гагарина какие узкие тротуары, на которой остановка и неостанавливающийся поток людей. Когда эти балконы возводили на последних этажах, то и крыши были также. Что за бредовое постановление суда, потом просто люди застекляли и обновляли навес.
Ответить
Наталья
48 минут назад
А частные дететсады в жилых высотках! Дети гуляют прямо под окнами и балконами! Это же просто непонятно,как разрешают открывать в жилых домах такие заведения! А потом,когда,что нибудь случится, будут искать виновных!!!
Ответить
Адвокат
49 минут назад
Горсовету надо разработать законодательную норму, обязывающую при устройстве магазинов в жилых домах под балконами устанавливать защитные козырьки, достаточного размера, с учетом разлета при падении предметов с высоты. А так каждый год будет кого-то убивать, и кто-то будет сидеть ни за что. Все хотят жить хорошо, козырьки не просто так устанавливают на балконах.
Ответить
Гражданин Л
53 минуты назад
Как бы хорошо было, что бы в следующей ситуации оказался виновен балкон прокурора, судьи или их родственников. Посмотрел бы я, как они тогда бы запели. Бизнесмены, незаконно устраивающие под балконами магазины и управляшки, неочищающие снег с крыш, как бы не причем.
Ответить
Липчанин76
57 минут назад
Надо пересажать весь город, так как у всех самовольные застекленные балконы, козырки, установлены кондиционеры, но не в коем случае не бизнесменов, которые устраивают под балконами, с которых что-то да может упасть и не только зимой, свои магазины и пункты выдачи. Ни там, ни там проекта нет, однако ответственность несет не тот, кто создал опасное условие, а тот, кому посчастливилось стать стрелочником.
Ответить
А
сегодня, 13:11
правильно ли размещать пункты выдачи заказов ,аптеки и другое ,в опасных местах ,когда сверху может упасть что нибудь !
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить