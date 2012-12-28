Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
На следствие и в суде выяснилось, что дальнобойщик выехал на встречу легковому автомобилю, чтобы не сбить пешехода.
Напомним, 15 августа 2024 года в селе Воскресеновка Липецкого района грузовик «Скания» столкнулся с легковым автомобилем «Шевроле», в котором ехала семья из Чаплыгинского района. В столкновении погибла 11-летняя дочь водителя «Шевроле», а он сам, его 31-летняя жена и 9-летний сын были госпитализированы. Позже водитель легковушки от полученных травм умер. Экспертиза признала вред нанесенный здоровью его сына тяжким.
«В суде установлено, что водитель «Скании» проявил невнимательность и непредусмотрительность, не успел остановиться перед пешеходом, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу. В попытке предотвратить наезд на пешехода, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Орландо»», — сообщает прокуратура Липецкой области.
Вину водитель «Скании» полностью признал. Он также принял меры к возмещению ущерба, оказывал содействие полиции в ходе расследования. В числе смягчающих обстоятельств суд также учёл, что на его иждивении находятся два ребенка.
