Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Общество
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Общество
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Квитанции на капремонт для домов со спецсчетом перейдут в цифровой формат с 2026 года
Общество
Происшествия
1152
сегодня, 15:02
5

39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец

На следствие и в суде выяснилось, что дальнобойщик выехал на встречу легковому автомобилю, чтобы не сбить пешехода.

39-летний водитель «Скании» получил три с половиной года года колонии-поселения и лишен водительских прав на два с половиной года за ДТП с двумя погибшими — 11-летней девочкой и её отцом. 

Напомним, 15 августа 2024 года в селе Воскресеновка Липецкого района грузовик «Скания» столкнулся с легковым автомобилем «Шевроле», в котором ехала семья из Чаплыгинского района. В столкновении погибла 11-летняя дочь водителя «Шевроле», а он сам, его 31-летняя жена и 9-летний сын были госпитализированы. Позже водитель легковушки от полученных травм умер. Экспертиза признала вред нанесенный здоровью его сына тяжким.

«В суде установлено, что водитель «Скании» проявил невнимательность и непредусмотрительность, не успел остановиться перед пешеходом, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу. В попытке предотвратить наезд на пешехода, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Орландо»», — сообщает прокуратура Липецкой области.


Вину водитель «Скании» полностью признал. Он также принял меры к возмещению ущерба, оказывал содействие полиции в ходе расследования. В числе смягчающих обстоятельств суд также учёл, что на его иждивении находятся два ребенка.
авария
ДТП
2
9
0
1
0

Комментарии (5)

Сначала новые
В одну секунду
9 минут назад
закончилась жизнь целой семьи... А виновному пальчиком погрозили.
Ответить
Так как есть
9 минут назад
Такой приговор обесценивает человеческие жизни !
Ответить
48
22 минуты назад
Надо было еще этого пешехода тупоголового посадить, который переходит дорогу, не оценив тормозной путь фуры.
Ответить
Бог накажет
31 минуту назад
Шкуру свою спасал. Людей не пощадил.
Ответить
Телец
34 минуты назад
Почему такое мягкое наказание? За простое воровство строже наказывают, а тут две смерти....
Ответить
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
