Происшествия
748
сегодня, 17:08
4

Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников

По паспорту липчанина кто-то дистанционно оформил кредит.

В Липецке суд отказал коллекторскому агентству во взыскании долга по кредиту, который липчанин не брал.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по паспортным данным липчанина в микрокредитной организации был дистанционно оформлен кредит на 17 840 рублей. Подтверждение операции происходило при помощи кода, направленного на номер телефона, который липчанину не принадлежит. Денег он также не получал.

«Риск последствий несанкционированного доступа к денежным средствам несет банк, а не ответчик, который деньги не получал», – отмечается в решении мирового судьи.
кредит
финансы
0
0
1
10
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенс старый
17 минут назад
МФО давно надо закрыть. Это мошенничекие организации, но их почему-то - поддерживает ЦБ. Вопрос: Почему??? Ответ: Играют в в одной команде!!
Ответить
Савелий
32 минуты назад
По мне - дистанционное оформление кредитов в МФО (клиентом которой вы не являетесь в принципе) придумали жулики. Чтобы на этом зарабатывать, а долг вешать на обычного гражданина, на их жаргоне - терпилу.
Ответить
Липчанин
сегодня, 17:41
Ну дождались--Система взломана. а два года назад вешали все на человека.
Ответить
Сергей Б
49 минут назад
Теперь пойдут по схеме Ларисы: оформил на себя кредит- и живи спокойно, типа обманули. Нет уж, оформили за тебя- докажи!
Ответить
