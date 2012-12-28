Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников

По паспорту липчанина кто-то дистанционно оформил кредит.

В Липецке суд отказал коллекторскому агентству во взыскании долга по кредиту, который липчанин не брал.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по паспортным данным липчанина в микрокредитной организации был дистанционно оформлен кредит на 17 840 рублей. Подтверждение операции происходило при помощи кода, направленного на номер телефона, который липчанину не принадлежит. Денег он также не получал.«Риск последствий несанкционированного доступа к денежным средствам несет банк, а не ответчик, который деньги не получал», – отмечается в решении мирового судьи.