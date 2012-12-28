Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
сегодня, 17:08
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
По паспорту липчанина кто-то дистанционно оформил кредит.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по паспортным данным липчанина в микрокредитной организации был дистанционно оформлен кредит на 17 840 рублей. Подтверждение операции происходило при помощи кода, направленного на номер телефона, который липчанину не принадлежит. Денег он также не получал.
«Риск последствий несанкционированного доступа к денежным средствам несет банк, а не ответчик, который деньги не получал», – отмечается в решении мирового судьи.
