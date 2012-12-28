Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин

Мужчина залезал в садовые домики через разбитые окна.

В вашем браузере отключен JavaScript

Арестован липчанин, подозреваемый в кражах из пяти дачных домиков строительных и садовых инструментов, продуктов и электрокабеля. Все заявления о пропаже вещей поступили в этом месяце.«В домики мужчина проникал, разбив оконные стекла. Похищенное он спрятал на заброшенном участке в садоводческом товариществе. Часть вещей изъята, остальное подозреваемый успел продать», — сообщает областное управление МВД.Возбуждены уголовные дела о кражах (по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ).