39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Происшествия
898
сегодня, 08:08
4
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Мужчина залезал в садовые домики через разбитые окна.
«В домики мужчина проникал, разбив оконные стекла. Похищенное он спрятал на заброшенном участке в садоводческом товариществе. Часть вещей изъята, остальное подозреваемый успел продать», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждены уголовные дела о кражах (по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ).
0
0
7
1
0
Комментарии (4)