Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка

Ее будут переустанавливать.

Сильный ветер накренил новогоднюю елку на площади Ленина-Соборной. Елку полностью пересоберут, сообщили в мэрии Липецка.Демонтаж ёлки пройдет в субботу, 20 декабря. В воскресенье новогоднее дерево должно быть обновлено.