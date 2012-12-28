39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Ее будут переустанавливать.
Демонтаж ёлки пройдет в субботу, 20 декабря. В воскресенье новогоднее дерево должно быть обновлено.
Фото: Telegram-канал Город Липецк
