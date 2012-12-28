Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Перекресток Циолковского и Космонавтов встал из-за второй день неработающих светофоров
Общество
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: венки к Новому году, игра в изобилие, сколько тратить на подарки
Общество
41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Читать все
Происшествия
746
49 минут назад
3

Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе

За сутки на дорогах области один человек погиб, и трое пострадали.

Вечером 16 декабря в Грязинском районе на дороге Грязи – Коробовка 57-летний водитель «Нивы» сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм она умерла на месте

В Липецке на улице Космонавтов вчера столкнулись автомобили «Рено» под управлением 53-летнего мужчины и «Лада Ларгус» с 45-летним водителем. В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Рено», женщину госпитализировали.

image_jpegcharsetutf-8(1).jpg

Еще одна женщина оказалась в больнице после аварии в Хлевенском районе. На дороге Хлевное – Липецк 48-летнюю женщину-пешехода сбил 62-летний водитель «ВАЗ-2106».

авария
ДТП
0
7
2
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гостья 321
42 минуты назад
Такое ощущение или все купили водительское удостоверение или все ездят после обильных возлияний спиртного или просто друг друга не уважают
Ответить
Внушаемый
22 минуты назад
Ощущение,что пешеходы идут и не смотрят на дорогу ! Или Вы думаете их специально давят? Я думаю пешеходы им е оставлют выбора! Прут как танки
Ответить
Гость
24 минуты назад
Другое впечатление ,Что пешеходы мозги оставили дома ,а вот два последних тезиса актуальны для всех
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить