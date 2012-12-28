Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе

За сутки на дорогах области один человек погиб, и трое пострадали.



Вечером 16 декабря в Грязинском районе на дороге Грязи – Коробовка 57-летний водитель «Нивы» сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм она умерла на местеВ Липецке на улице Космонавтов вчера столкнулись автомобили «Рено» под управлением 53-летнего мужчины и «Лада Ларгус» с 45-летним водителем. В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Рено», женщину госпитализировали.Еще одна женщина оказалась в больнице после аварии в Хлевенском районе. На дороге Хлевное – Липецк 48-летнюю женщину-пешехода сбил 62-летний водитель «ВАЗ-2106».