Происшествия
49 минут назад
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
За сутки на дорогах области один человек погиб, и трое пострадали.
В Липецке на улице Космонавтов вчера столкнулись автомобили «Рено» под управлением 53-летнего мужчины и «Лада Ларгус» с 45-летним водителем. В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Рено», женщину госпитализировали.
Еще одна женщина оказалась в больнице после аварии в Хлевенском районе. На дороге Хлевное – Липецк 48-летнюю женщину-пешехода сбил 62-летний водитель «ВАЗ-2106».
