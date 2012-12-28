39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
41 минуту назад
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
На дистанционную форму обучения также переведены 168 классов из 34 школ.
Напомним, всего два дня назад, 16 декабря, на дистанционном обучении находились 149 классов 32 школ. Закрыты были шесть школ: №№11, 29, 32, 58, 60 и 70.
Дистанционное обучение вводится на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.
За минувшую неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 8 047 человек, в том числе 5552 — в Липецке. Заболеваемость за неделю выросла на 21,2% и превысила уровень эпидпорога на 14,8%.
Комментарии (2)