Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Горела квартира девятиэтажного дома. Во время тушения пожара эвакуированы шесть человек.
Сообщение о пожаре дежурная служба МЧС получила в 03:25. Первое пожарное подразделение прибыло к дому в 03:28.
В 03:45 из дома были эвакуированы шесть человек, а в 04:05 — обнаружены тела погибших, сообщает региональное управление МЧС.
