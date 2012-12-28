Все новости
Происшествия
1540
сегодня, 08:30
5

Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы

Горела квартира девятиэтажного дома. Во время тушения пожара эвакуированы шесть человек.

Ночью в девятиэтажном доме на проспекте Победы, 118 в Липецке загорелась одна из квартир. После того, как пожар был потушен в ней нашли тела двух мужчин.

Сообщение о пожаре дежурная служба МЧС получила в 03:25. Первое пожарное подразделение прибыло к дому в 03:28. 

В 03:45 из дома были эвакуированы шесть человек, а в 04:05 — обнаружены тела  погибших, сообщает региональное управление МЧС.

Комментарии (5)

ЛС
20 минут назад
Сейчас чугунные батареи, это не то,что раньше. Чугун сейчас плохой.
САИ
57 минут назад
Это вероятнее всего электрообогреватели. До этого доводят жителей УК, отопления квартир нет, ни какие обращения не помогают.
ZZZZ
22 минуты назад
Если Квадра параметры не дает и в доме нет АТП, то хоть обжалуйтесь на УК, но теплее в квартире не станет.
Житель города
32 минуты назад
Нужно менять самим батареи на чугунные - тогда будет разница. мы когда чугунные убрали и красоты ради поставили биметаллические, начали сильно замерзать, пришлось обогреватель покупать.
САИ
23 минуты назад
Нужно менять самим батареи на чугунные - тогда будет разница. мы когда чугунные убрали и красоты ради поставили биметаллические, начали сильно замерзать, пришлось обогреватель покупать. Что чугунные, что биметаллические - не спасут, если теплоносителя нет. Чем греть то?!
