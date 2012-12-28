Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы

Горела квартира девятиэтажного дома. Во время тушения пожара эвакуированы шесть человек.



Ночью в девятиэтажном доме на проспекте Победы, 118 в Липецке загорелась одна из квартир. После того, как пожар был потушен в ней нашли тела двух мужчин.Сообщение о пожаре дежурная служба МЧС получила в 03:25. Первое пожарное подразделение прибыло к дому в 03:28.В 03:45 из дома были эвакуированы шесть человек, а в 04:05 — обнаружены тела погибших, сообщает региональное управление МЧС.