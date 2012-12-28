Цены на бензин снова остановились в Липецкой области

За неделю средняя цена на топливо составила 63,86 рубля за литр.

Цены на бензин остановились в Липецкой области — предыдущее падение продлилось неделю. При том, продолжили дорожать дизтопливо и бензин премиальной марки. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 9 по 15 декабря.Цена на бензин в целом остановилась на прошлой неделе и составила 63,86 рубля за литр. Не изменилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 — 60,43 рубля и 65,78 рубля соответственно.Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,2%, с 89,80 рубля до 89,94 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 0,1%: с 71,48 рубля до 71,57 рубля за литр.