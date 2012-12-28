39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Общество
38
41 минуту назад
Цены на бензин снова остановились в Липецкой области
За неделю средняя цена на топливо составила 63,86 рубля за литр.
Цена на бензин в целом остановилась на прошлой неделе и составила 63,86 рубля за литр. Не изменилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 — 60,43 рубля и 65,78 рубля соответственно.
Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,2%, с 89,80 рубля до 89,94 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 0,1%: с 71,48 рубля до 71,57 рубля за литр.
