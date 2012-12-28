Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима

Тело задушенной женщины нашли в заброшенном сарае 16 лет назад. По подозрение попал ее сожитель. Он до сих пор находится в международном розыске.