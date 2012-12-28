Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
990
сегодня, 10:40
5
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Тело задушенной женщины нашли в заброшенном сарае 16 лет назад. По подозрение попал ее сожитель. Он до сих пор находится в международном розыске.
Напомним, тело 26-летней Айзанат Магомедовой нашли весной 2009 года в заброшенном сарае на территории села Нижняя Колыбелка Хлевенского района. Экспертиза установила, что её задушили. Под подозрение в убийстве матери двоих детей попал ее сожитель, ранее судимый за грабеж Георгий Гобозашвили. Сразу после происшествия он пропал и был объявлен в розыск.
«В суде доказано, что Гобозашвили в мае 2009 года в полуразрушенном здании на территории Елец-Маланинского сельского совета Хлевенского района на почве неприязненных отношений задушил свою 26-летнюю сожительницу Айзанат Магомедову, которая являлась матерью его двух маленьких дочерей. Поскольку Гобозашвили после убийства Магомедовой скрылся от следствия и суда, обвинение в совершении преступления ему предъявлено заочно. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого», – сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Местонахождение Гобозашвили Георгия Тенгизовича, 16 февраля 1980 года рождения, уроженца Республики Грузия до сих пор не известно. Ранее правоохранительные органы сообщали: при себе Георгий Гобозашвили может иметь паспорт на имя Магомедова Расула Османовича, 1 мая 1970 года рождения, выданного УФМС России по Республике Дагестан. Приметы: рост 170-175 см, телосложение среднее, волосы короткие черные. При походке может хромать на правую ногу.
1
3
10
0
1
Комментарии (5)