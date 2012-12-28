Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя
Происшествия
Читать все
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: венки к Новому году, игра в изобилие, сколько тратить на подарки
Общество
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Перекресток Циолковского и Космонавтов встал из-за второй день неработающих светофоров
Общество
41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе
Происшествия
36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Общество
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Читать все
Происшествия
990
сегодня, 10:40
5

Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима

Тело задушенной женщины нашли в заброшенном сарае 16 лет назад. По подозрение попал ее сожитель. Он до сих пор находится в международном розыске.

Задонский районный суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве 26-летней матери двоих детей, совершённом ещё в мае 2009 года. Находящийся в международном розыске Георгий Гобозашвили заочно приговорен за убийство своей сожительницы Айзанат Магомедовой к 10 годам строгого режима.

Напомним, тело 26-летней Айзанат Магомедовой нашли весной 2009 года в заброшенном сарае на территории села Нижняя Колыбелка Хлевенского района. Экспертиза установила, что её задушили. Под подозрение в убийстве матери двоих детей попал ее сожитель, ранее судимый за грабеж Георгий Гобозашвили. Сразу после происшествия он пропал и был объявлен в розыск.

«В суде доказано, что Гобозашвили в мае 2009 года в полуразрушенном здании на территории Елец-Маланинского сельского совета Хлевенского района на почве неприязненных отношений задушил свою 26-летнюю сожительницу Айзанат Магомедову, которая являлась матерью его двух маленьких дочерей. Поскольку Гобозашвили после убийства Магомедовой скрылся от следствия и суда, обвинение в совершении преступления ему предъявлено заочно. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого», – сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Местонахождение Гобозашвили Георгия Тенгизовича, 16 февраля 1980 года рождения, уроженца Республики Грузия до сих пор не известно. Ранее правоохранительные органы сообщали: при себе Георгий Гобозашвили может иметь паспорт на имя Магомедова Расула Османовича, 1 мая 1970 года рождения, выданного УФМС России по Республике Дагестан. Приметы: рост 170-175 см, телосложение среднее, волосы короткие черные. При походке может хромать на правую ногу.
убийство
1
3
10
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
8 минут назад
Понавезут не пойми кого потом убийства происходят
Ответить
НКВД
15 минут назад
Понаприехали черти.
Ответить
Викторм
34 минуты назад
И что они 16 лет расследовали?
Ответить
Осиротил
43 минуты назад
Двух дочек,и сам удрал.Настоящий мужчина.
Ответить
Сваха
сегодня, 10:58
приказано сжечь.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить