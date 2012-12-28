Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
19 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители пяти улиц 22-го микрорайона, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: бульвар Есенина, 12, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
