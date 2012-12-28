На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

19 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители пяти улиц 22-го микрорайона, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 16б, 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б, 10, 12, 14, 14а по бульвару Есенина, №№ 16, 18, 18а, 20, 24 по улице Катукова, №№ 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 35 по проспекту 60 лет СССР, №№ 9, 31, 33, 35, 35б, 37 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по адресу: бульвар Есенина, 12, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.