В Липецке штрафуют предпринимателей, нарушающих правила работы в осложнившейся эпидситуации

Протокол об административном правонарушении стал результатом совместной проверки областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полиции и прокуратуры Левобережного района. Накануне проверяющие побывали в торговой точке, расположенной в поселке Дачный.

- На полках точки оказались несколько банок консервов и пара видов круп. Но проверяющим стало ясно, что основной товар здесь – пиво и снековая продукция. Меж тем, согласно решению оперативного штаба специализированные пивные магазины не входят в перечень торговых точек, которым разрешено работать в период осложнившейся эпидемиологической ситуации, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



По словам проверяющих в заведении нарушался и режим, утвержденный постановлением главы региона «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Липецкой области». Как отмечают участники проверки, в торговой точке они не увидели термометра, а, следовательно, и температуру сотрудников здесь никто не контролирует. Нет и прозрачного ограждения, отделяющего продавца от покупателей. Средства индивидуальной защиты нужно менять несколько раз в день, на продавце маска была, но продемонстрировать их запас, имеющийся на торговой точке, так никто и не смог. Не увидели собравшиеся и бактерицидной лампы.



Впереди разбирательство по делу об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.



Как сообщили сотрудники управления потребительского рынка Липецкой области, подобные проверки проходят по всей территории региона. Вчера специалисты побывали и в Добринском районе.



Гражданам напоминают, что по всем вопросам, касающимся качества обслуживания, продукции или ценовой политики можно обратиться по номеру горячей линии профильного управления 8-991-344-2753.



Сообщения по ситуации с коронавирусом круглосуточно принимают в единой диспетчерской службе Липецкой области. Позвонившим по номеру 8-800-450-48-48 помогут сориентироваться по всем вопросам, в частности по взаимодействию с поликлиникой.



