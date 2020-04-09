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В Липецке штрафуют предпринимателей, нарушающих правила работы в осложнившейся эпидситуации

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#самоизоляция
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В Липецке штрафуют предпринимателей, нарушающих правила работы в осложнившейся эпидситуации

Протокол об административном правонарушении стал результатом совместной проверки областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полиции и прокуратуры Левобережного района. Накануне проверяющие побывали в торговой точке, расположенной в поселке Дачный.

- На полках точки оказались несколько банок консервов и пара видов круп. Но проверяющим стало ясно, что основной товар здесь – пиво и снековая продукция. Меж тем, согласно решению оперативного штаба специализированные пивные магазины не входят в перечень торговых точек, которым разрешено работать в период осложнившейся эпидемиологической ситуации, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

По словам проверяющих в заведении нарушался и режим, утвержденный постановлением главы региона «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Липецкой области». Как отмечают участники проверки, в торговой точке они не увидели термометра, а, следовательно, и температуру сотрудников здесь никто не контролирует. Нет и прозрачного ограждения, отделяющего продавца от покупателей. Средства индивидуальной защиты нужно менять несколько раз в день, на продавце маска была, но продемонстрировать их запас, имеющийся на торговой точке, так никто и не смог. Не увидели собравшиеся и бактерицидной лампы.

Впереди разбирательство по делу об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщили сотрудники управления потребительского рынка Липецкой области, подобные проверки проходят по всей территории региона. Вчера специалисты побывали и в Добринском районе.

Гражданам напоминают, что по всем вопросам, касающимся качества обслуживания, продукции или ценовой политики можно обратиться по номеру горячей линии профильного управления 8-991-344-2753.

Сообщения по ситуации с коронавирусом круглосуточно принимают в единой диспетчерской службе Липецкой области. Позвонившим по номеру 8-800-450-48-48 помогут сориентироваться по всем вопросам, в частности по взаимодействию с поликлиникой.

45 3583
#самоизоляция
3

Комментарии (45)

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Пивник

1 минуту назад
Хмельная килька, ерунду не говорите ... пивные заведения продают качественное живое пиво с коротким сроком . А в супермаркетах все ,что в бутылках все порошковое и срок по году . Люди как пили так и будут пить ... только качество пития будет искусственное . Привет поджелудочная
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Эти ип - это липчане

3 минуты назад
Хмельная килька, живут в своём родном городе,сами живут и дают работу горожанам.
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Горожанин

4 минуты назад
Только никто не может объяснить пивникам , почему они не могут работать ! И экран и лампа носят рекомендованный характер в законе .
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Пивник ип

6 минут назад
9) продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, - Согласно Федеральному закону ст2 п.9 И у нас также есть продукты с коротким сроком :мясо , рыба хк , сыры , колбаски и т д . Есть товары перв.необх. Списки , салфетки . Тот же Табак . И все это пойдёт на мусорку . Спасибо большое за самоуправство !
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Хмельная килька

7 минут назад
Соломоново решение, да не нужны эти вонючие торгаши городу, две недели уже без них, и все справляются. Сети оставить и всё. Там чисто, музыка играет и продавцы вежливые и опрятные.
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,

15 минут назад
Пивник, это необходимые нормы кот нужно соблюдать, с учётом текущей ситуации.
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Петя

19 минут назад
Стаханова 59 табака ШИША ЛАЙТ. похеру на запреты люди подъезжают чувачок открывает все без масок продаже прут А ЧТО ЛЮДИ СТОЯТ ОКОЛО ПОДЪЕЗДА КУЧАМИ ИМ ПОХЕРУ.
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Пивник

22 минуты назад
Соломоново решение, где это написано ? Хоть скажите
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Суки

22 минуты назад
Могут только собирать, уражать и вымогать.
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Aalex

24 минуты назад
И правда , в чем проблема ? Разрешите торговать , Через окно и только на вынос? И все проблема решена ? Нет надо оштрафовать , запретить ! А то что там как минимум задействовано чел 6 , это не важно . Пусть лапу сосут , которую президент гарантировал .
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