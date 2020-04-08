38 минут назад
«Добрый самаритянин» из Липецка выявил и сдал прокуратуре таджикского нелегала
Гостю из солнечной страны теперь грозит до года лишения свободы.
На телефон «горячей линии» прокуратуры Задонского района поступил сигнал от местного жителя, который сообщил, что гражданин Таджикистана незаконно живёт и работает на территории РФ.
В ходе проверки было установлено, что таджик, 1994 г.р. работает на местного предпринимателя, а миграционную карту с отметкой в паспорте о пересечении государственной границы РФ он купил в декабре прошлого года в Москве у неустановленного лица за 1 500 рублей. В специальной базе сведения о пересечении мужчины государственной границы РФ отсутствуют.
В итоге подданный солнечной республики попал в оборот наших правоохранительных органов. Как сообщают в прокуратуре, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по.ч.3 ст.327 УК РФ, предусматривающий лишение свободы до одного года. Минимум, что грозит таджику – штраф и выдворение на родину.
Фото ekatb.ru
Анисим
в СССР такого не было
палицай
Ник
Перри Мейсон
Animal planet.
В где наша
Ваш