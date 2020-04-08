Общество

37 минут назад

В Липецкой области увеличится количество камер фотовидеофиксации

4 767
#ПДД #камеры #фиксация
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В Липецкой области увеличится количество камер фотовидеофиксации

С начала года такие камеры помогли наказать 46 тысяч нарушителей ПДД.

С 9 апреля на участках автомобильных дорог федерального значения Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов и А-133 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к городу Липецку, проходящих по территориям Хлевенского, Липецкого, Измалковского, Елецкого, Задонского районов и города Липецка будут запущены в эксплуатацию комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения «СКАТ С».

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, зафиксированные нарушения ПДД будут поступать в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД для привлечения к ответственности собственников автотранспорта.

Всего за три месяца этого года с помощью приборов фото-видеофиксации на территории Липецкой области было вынесено более 46 тысяч постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД не просто фиксируют, но и помогают предотвращать такие правонарушения, а так же воспитывают культуру поведения на дороге и делают движение более безопасным.

С информацией о местах установки комплексов можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции: гибдд.рф.

Фото u-f.ru

4 767
#ПДД #камеры #фиксация
1

Комментарии (4)

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Перри Мейсон

19 минут назад
Лучше бы дороги строили
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Большой брат всё вмдит

23 минуты назад
Количество камер наблюдения за людьми в городе так-же увеличилось в разы.
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Алексей. А

28 минут назад
Ну и хорошо, а то как истребители летают. Ещё бы на обочине поставить, а то ущербные обочечники замучили.
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Горожанин

29 минут назад
Всё в тему... Синьцзянь в России. Уже скоро...
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