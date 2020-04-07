В России
36 минут назад
В Уфе упавший рекламный щит раздавил женщину
От полученных травм женщина скончалась на месте
Сегодня днем, 7 апреля, в Уфе женщину насмерть убило рекламным щитом, который рухнул от сильного ветра.
Женщина скончалась от полученных травм еще до приезда медиков. Несчастный случай произошел напротив дома №4 по улице Ферина. Об этом сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на Управление гражданской защиты.
По предварительной версии, щит упал из-за сильного ветра. Сегодня в Уфе прогнозируются порывы до 20 метров в секунду.
Региональное управление Следственного комитета России проведет проверку по факту смерти 76-летней женщины.
Женщина скончалась от полученных травм еще до приезда медиков. Несчастный случай произошел напротив дома №4 по улице Ферина. Об этом сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на Управление гражданской защиты.
По предварительной версии, щит упал из-за сильного ветра. Сегодня в Уфе прогнозируются порывы до 20 метров в секунду.
Региональное управление Следственного комитета России проведет проверку по факту смерти 76-летней женщины.