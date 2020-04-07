55 минут назад
В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников
Наборы полагаются школьникам и студентам лицеев и колледжей, которые до перехода на дистанционное обучение были обеспечены питанием за счет бюджета города
В наборе будут: сахар, рис, макароны, шоколад, чай, печенье, сгущенка. Продуктовые наборы рассчитаны до 12 апреля. После этой даты будут выдаваться дополнительные наборы. Это связано с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Обеспечить школьников продуктовыми наборами на время установленных каникул поручил губернатор Петербурга Александр Беглов.