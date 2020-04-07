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55 минут назад

В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников

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В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников

Наборы полагаются школьникам и студентам лицеев и колледжей, которые до перехода на дистанционное обучение были обеспечены питанием за счет бюджета города

Сегодня в Санкт-Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников и студентов лицеев и колледжей, которые до перехода на дистанционное обучение были обеспечены питанием за счет бюджета города. В общей сложности планируется выдать более 230 тыс. наборов, сообщили в пресс-службе комитета по образованию, сообщает Телеканал 360.

В наборе будут: сахар, рис, макароны, шоколад, чай, печенье, сгущенка. Продуктовые наборы рассчитаны до 12 апреля. После этой даты будут выдаваться дополнительные наборы. Это связано с продлением нерабочих дней до 30 апреля.

Обеспечить школьников продуктовыми наборами на время установленных каникул поручил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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