Происшествия

сегодня, 20:40

Дом горел в Лебедянском районе

643
#пожар
Дом горел в Лебедянском районе

Возгорание обошлось без жертв

Сегодня около 18.00 в селе Большое Попово, на ул. Центральная Усадьба произошло возгорание дома.

На место было направлено отделение №31 ПСЧ и отделение ОПСП 29. Пожар был ликвидирован на площади  12 квадратных метров в чердачном помещении. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
643
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке два человека пострадали при пожаре
#пожар
7
В Липецке два человека пострадали при пожаре

сегодня, 20:19

Происшествия
В Липецкой области горел природный парк «Олений»
#пожар
13
В Липецкой области горел природный парк «Олений»

сегодня, 20:12

Происшествия
На балконе жилого дома вспыхнул пожар
#пожар
59
На балконе жилого дома вспыхнул пожар

сегодня, 16:16

Происшествия
В Липецкой области горели бесхозные постройки и трава
#пожар
14
В Липецкой области горели бесхозные постройки и трава

сегодня, 12:33

Происшествия
На базу елецких «викингов» забрался мужчина и набросился на реконструкторов с ножом
#ВИК "Копье" #нападение
63
На базу елецких «викингов» забрался мужчина и набросился на реконструкторов с ножом

вчера, 19:14

Происшествия
В Ельце горит парк 40-летия Октября (ФОТО)
#Пожар #трава
15
В Ельце горит парк 40-летия Октября (ФОТО)

вчера, 14:57

Происшествия