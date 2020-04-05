Дом горел в Лебедянском районе

Возгорание обошлось без жертв

Сегодня около 18.00 в селе Большое Попово, на ул. Центральная Усадьба произошло возгорание дома.



На место было направлено отделение №31 ПСЧ и отделение ОПСП 29. Пожар был ликвидирован на площади 12 квадратных метров в чердачном помещении. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.