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Крохоборство в Крыму: богачи заказывают бесплатную еду у волонтеров

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Крохоборство в Крыму: богачи заказывают бесплатную еду у волонтеров

В Севастополе к волонтёрам, разносящим по домам бесплатные продовольственные пакеты, за помощью обращаются люди, живущие в трёхэтажных особняках. 

Об этом рассказал работающий Крыму волонтёр Евгений Брянцев 3 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Евгения, он работает в штабе акции «#МыВместе» (всероссийская акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса). К ним обращаются пожилые люди, которые обязаны находиться в самоизоляции.

Помощь, которую оказывают волонтёры, носит бытовой характер: покупка продуктов или лекарств, выгул домашних животных, вынос мусора. В некоторых случаях помощники доставляют бесплатные продуктовые пакеты.

Бесплатные продукты, по задумке авторов проекта, предназначены для стариков, которым больше некому помочь.

Один из вызовов, который поступил волонтёрам, содержал просьбу о бесплатных продуктах. Но ещё добровольцев попросили докупить продукты в магазине. По словам Евгения, это были «продукты, скажем так, не первой необходимости».

По адресу, куда попросили доставить бесплатную помощь и дополнительные продукты, обнаружился трёхэтажный особняк с флигелями. Особняк окружён кованой оградой. Балконы дома украшены коваными перилами.

Волонтёры оставили запрошенную помощь. В неё помимо пакета с продуктами входит 5-литровая канистра с питьевой водой. На фоне дорогой мебели и обстановки бесплатный продуктовый паёк выглядит дико, сообщает Общественная служба новостей.

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Фото: vk.com/evgeny_bryantsev
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