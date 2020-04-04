Стадион «Металлург» уже мог бы принимать матчи, если бы не самоизоляция (ФОТО)

Трава на стадионе выросла рано, но играть пока некому.

Ранняя весна в этом году и труд работников стадиона «Металлург» повлияли на то, что главная спортивная арена города уже в начале апреля могла бы принимать матчи в неплохих условиях.





Трава на стадионе выросла, газон неплохой для этого времени года, мусор убран.

Однако ограничительные меры в связи с коронавирусом не позволяют спортсменам выйти на газон. Напомним, что по календарю первый официальный матч в 2020 году футболисты «Металлурга» должны были провести завтра, 5 апреля, против раменского «Сатурна». Но эта игра перенесена на неопределённый срок. Все футбольные соревнования в нашей стране приостановлены до 10 апреля, и этот срок может быть продлён и дальше.







Игра «Сатурном» состоится лишь в виртуальном пространстве. Проголосовать за победителя матча можно в социальных сетях.