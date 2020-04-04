Спорт

сегодня, 12:12

Стадион «Металлург» уже мог бы принимать матчи, если бы не самоизоляция (ФОТО)

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#Стадион
Стадион «Металлург» уже мог бы принимать матчи, если бы не самоизоляция (ФОТО)

Трава на стадионе выросла рано, но играть пока некому.

Ранняя весна в этом году и труд работников стадиона «Металлург» повлияли на то, что главная спортивная арена города уже в начале апреля могла бы принимать матчи в неплохих условиях.

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Трава на стадионе выросла, газон неплохой для этого времени года, мусор убран.

Однако ограничительные меры в связи с коронавирусом не позволяют спортсменам выйти на газон. Напомним, что по календарю первый официальный матч в 2020 году футболисты «Металлурга» должны были провести завтра, 5 апреля, против раменского «Сатурна». Но эта игра перенесена на неопределённый срок. Все футбольные соревнования в нашей стране приостановлены до 10 апреля, и этот срок может быть продлён и дальше.

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Игра «Сатурном» состоится лишь в виртуальном пространстве. Проголосовать за победителя матча можно в социальных сетях.

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#Стадион

Комментарии (12)

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ИК-3

35 минут назад
Собак я жрал в Казахстане. Мясо типа баранины.
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Снова

41 минуту назад
Попа мейсон активизировался
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Гость

47 минут назад
Яндекс новости.. У котэ обнаружили вирус, о как
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Перри Мейсон

49 минут назад
дарю идею, а ледовые дворцы для моргов..
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Гость

49 минут назад
У котэ обнаружили вирус.. У собак тоже скоро.. Всех собак как в фильме жить ((
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Местный

56 минут назад
дарю идею, А я там собачку выгуливаю.
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дарю идею

сегодня, 12:42
За границей сейчас стадионы используют как госпитали для бездомных.
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Миротворец

сегодня, 12:39
Липецкий губернатор уже мог бы поиграть на многих духовых инструментах если б не самоизоляция!
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ГостьЯ

сегодня, 12:38
Им бы в литрбол играть, а не в футбол!!!
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Нано

сегодня, 12:30
Пусть играют удаленно))), через ФИФУ)))
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